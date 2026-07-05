Leclerc por fin encuentra la suerte y gana en Silverstone con Sainz decimotercero y Alonso decimoctavo

Charles Leclerc por fin tuvo el golpe de suerte que a veces se necesita para romper una sequía y volver a ganar. La del piloto monegasco ha durado 623 días desde su victoria en Austin en 2024 y este domingo ha regresado a lo más alto en el Gran Premio de Gran Bretaña. Una gran salida en Silverstone y un problema en el Mercedes de Kimi Antonelli a falta de 12 vueltas, cuando le estaba recortando un segundo y medio por vuelta, le dejaron a las puertas del triunfo y no lo soltó.

Uno con regusto dulce para Ferrari con el tercer puesto de Lewis Hamilton pese a recibir una sanción de cinco segundos. La escudería arriesgó con el británico cuando tenía el segundo puesto en su mano y George Russell se benefició del incidente de su compañero y de la bandera amarilla tras el de Max Verstappen, que se iba a la grava en la vuelta 48 y perdía un podio que arañaba el de Mercedes in extremis, más la segunda posición porque la FIA no reanudó y la carrera terminó con el coche de seguridad.

Lando Norris fue cuarto por delante de Isack Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto y Pierre Gasly. Alpine rascó esos tres puntos por la sanción a Antonelli por límites de pista, a la que se sumó el patinazo de Verstappen. El italiano se empeñó en acabar la carrera a cualquier precio y tuvo que abortar.

Carlos Sainz no pudo sacar partido a todo lo que ocurrió pese a su gran salida y terminó decimosegundo. Fernando Alonso superó a Lance Stroll y quedó decimoctavo gracias a la pifia de Alex Albon en la salida y a los dos abandonos. Cuando todo indicaba que Antonelli saldría más líder y con medio título en el bolsillo de Silverstone, todo se agita en el Mundial de Fórmula 1 2026 y Russell vuelve a ser un claro aspirante, recuperando el segundo escalón.

Otra mala salida de Antonelli

Salir primero en esta F1 no significa nada cuando te apellidas Antonelli y tienes dos Ferrari detrás. El italiano volvía a atascarse en la salida, esta vez en Silverstone, y Leclerc y Hamilton pasaban como aviones en la primera curva del circuito. Sin embargo, el inglés se adelantó al acelerar en parrilla y la FIA le sancionó con cinco segundos.

No afectaba al monegasco, que lideraba, pero sí le vino bien al piloto de Mercedes, que era segundo virtualmente y aun así animó para clavarle un gran adelantamiento a Hamilton para situarse más cerca de Leclerc. Por atrás, Sainz salía bien y se colocaba décimo, pero Bortoleto, Gasly y Colapinto le adelantaban con más ritmo que el Williams y en la vuelta 10 el madrileño ya era decimotercero.

Alonso, tras un susto en la vuelta de formación (se quedó parado y salió desde el pit lane), vio cómo dejaba de ser último por los incidentes de Oscar Piastri y Albon. El alerón delantero del McLaren del australiano se rompió (no enseñaron por qué) y tuvo que cambiarlo en boxes, y el tailandés chocó por detrás a Oliver Bearman y cayó hasta el final y además le multaron con 10 segundos.

Otro de los duelos era el Russell-Verstappen. El holandés adelantó a su compañero, Hadjar, tras la salida y se lanzó con éxito a por el de Mercedes, hasta que vio cómo rápidamente recuperó terreno y se metió en boxes para la primera parada. Entonces, Hamilton se convirtió en el nuevo objetivo de George.

Antonelli sufre la mala suerte y Leclerc gana

Tremendo duelo el que protagonizaron y que se vino abajo tras un leve pinchazo en una rueda de Russell que le mandó al pit lane después de una colección de adelantamientos de bella factura entre ex compañeros de equipo. Verstappen, que tiraba con su ya habitual estrategia a una parada, vio cómo Hamilton se le echaba encima a falta de 16 vueltas.

Las mismas que le quedaban a Leclerc para resistir a Antonelli con gomas frescas, con las que recortaba al ritmo de dos décimas por segundo. Una salvajada que se terminaría torciendo. Poco pudo hacer Verstappen ante Hamilton, que se metía de lleno en el podio, mientras el otro Ferrari respiraba con la bandera amarilla por el abandono de Nico Hulkenberg.

Verstappen se iba a boxes con aspiraciones de reengancharse a la lucha por el tercer puesto con 12 vueltas por correr, pero su accidente, sumado al problema de Antonelli terminaron cambiándolo todo. Además, la FIA levantaba sospechas dando por finalizada la prueba con el coche de seguridad pese a anunciar que se marcharía en la última vuelta… con Russell segundo tras parar Hamilton. En fin, Leclerc ganador y el Mundial vuelve a apretarse.