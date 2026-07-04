Antonelli vuela en Silverstone y se lleva la pole con Sainz decimoquinto y Alonso último

Kimi Antonelli sigue volando en Silverstone y este sábado, tras ganar al sprint, también ha firmado la pole para la carrera del domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña (16:00 horas). El piloto italiano era el favorito y no se dejó intimidar por los Ferrari. Clavó un tiempazo en el último intento de la Q3 y nadie le pudo superar. Ni siquiera un George Russell que apuntaba a salir segundo, pero que vio cómo los de rojo le pasaban por la derecha.

Charles Leclerc saldrá segundo, por delante de Lewis Hamilton, y el compañero de Antonelli en Mercedes lo hará desde la cuarta posición. Isack Hadjar fue quinto y se coló por delante de Max Verstappen, séptimo por detrás de Lando Norris. Oscar Piastri, Liam Lawson y Arvid Lindblad cerraron un top 10 que comienza a ser el habitual cada fin de semana en el Mundial de Fórmula 1 2026.

Por supuesto, ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso están en esa batalla. El piloto madrileño saldrá decimoquinto tras una peor vuelta en la Q2 que la de Q1 y un Williams que sigue acusando los problemas de sobrepeso, mientras que el asturiano volverá a la última posición. Por detrás de Lance Stroll. Terrible, como siempre, Aston Martin… con Adrian Newey hablando por el paddock de top 10 en Hungría y recogiendo cable durante la jornada del sábado.

Menudo inicio en casa. Después de ver cómo su compañero se llevaba la victoria al sprint en su país, Russell bloqueaba ruedas y se iba por fuera de la pista en su intento de la Q1. Al ganador del GP de Austria le tocaba ir a contrarreloj en los nueve minutos restantes tras arañar el suelo de su Mercedes. No sufrió en exceso para pasar, pero su tiempo no era brillante.

Sainz logró darnos una pequeña alegría con una gran vuelta al final de la Q1 cuando Gabriel Bortoleto venía apretando desde atrás para echarle. Caía Esteban Ocon y se salvaba el compañero del madrileño, Alex Albon, gracias a una salida de pista de Franco Colapinto que le costó la eliminación. Sin sorpresas en las otras cuatro casillas: los Cadillac y Aston Martin.

Alonso toca fondo

Si los pronósticos de la propia escudería se cumplen, esta será la penúltima clasificación de calvario para Alonso, nuevamente último como en Montmeló. Aunque habrá que ver qué sucede ese sábado de Hungría (25 de julio) cuando por fin incorporen las tan promocionadas mejoras de motor y chasis. La Q2 se desarrolló sin mayores sobresaltos en cuanto a los de arriba.

Pero en lo que influye a los españoles, Sainz decía adiós a sus opciones de top 10. Sacó lo máximo del Williams en la Q1 y en la Q2 fue una décima más rápido que Albon, pero eso no es suficiente. «Vuelta horrible», se quejaba por radio. El madrileño saldrá decimoquinto este domingo, como en la sprint. Bortoleto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg y Oliver Bearman, eliminados y rivales a batir en carrera.

Antonelli arrasa

La lucha por la pole estaba apretada y Leclerc aparecía como alternativa, pero Antonelli firmaba el mejor tiempo de la Q2 y mandaba un aviso a navegantes. El italiano se consolidaba como favorito con otro gran crono en su primer intento de la Q3 (1:28.385), pero entonces era Russell quien le pisaba los talones a sólo 96 milésimas, por dos décimas de cada Ferrari. Lo mejoró en el último ataque (1:28.111) y la paliza del líder del Mundial no tenía oposición (+0.175 el monegasco).