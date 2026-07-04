F1 2026, en directo hoy: clasificación del GP de Gran Bretaña, lucha por la pole, cómo va y última hora de Alonso y Sainz hoy

El GP de Gran Bretaña de F1 ya está aquí. Después de la aplastante victoria de Kimi Antonelli en la sprint, Lewis Hamilton intentará resarcirse consiguiendo una nueva pole delante de su gente, en su casa. El de Ferrari, que acabó segundo en la carrera corta, partía desde la primera posición y terminó segundo por detrás del líder del Mundial. Aquí te contaremos todo lo que suceda durante la clasificación del GP de Gran Bretaña en Silverstone, que arranca a las 17:00 horas en la España peninsular.

Los dos Mercedes y Hamilton son los grandes favoritos a hacerse con la pole. No hay que olvidarse de Charles Leclerc tampoco y ojo con los McLaren también. El que parece estar un punto más atrás que el resto es Max Verstappen. En Austria había dado un paso al frente con ese segundo puesto, pero en Silverstone le está costando más.

En lo que respecta a los dos españoles, Alonso y Sainz, lucharán por intentar pasar a la Q2 después de una sprint bastante mala para ambos, especialmente para el de Williams. Fernando, por su parte, consiguió salvar los muebles tras un toque de Checo Pérez en la primera vuelta.