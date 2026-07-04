F1 2026, en directo hoy: clasificación del GP de Gran Bretaña, lucha por la pole, cómo va y última hora de Alonso y Sainz hoy
Te contamos en vivo y en directo todo lo que suceda durante el GP de Gran Bretaña de F1
Antonelli arruina la fiesta de Hamilton en la sprint de Silverstone con Sainz 17º y Alonso 20º
El GP de Gran Bretaña de F1 ya está aquí. Después de la aplastante victoria de Kimi Antonelli en la sprint, Lewis Hamilton intentará resarcirse consiguiendo una nueva pole delante de su gente, en su casa. El de Ferrari, que acabó segundo en la carrera corta, partía desde la primera posición y terminó segundo por detrás del líder del Mundial. Aquí te contaremos todo lo que suceda durante la clasificación del GP de Gran Bretaña en Silverstone, que arranca a las 17:00 horas en la España peninsular.
Los dos Mercedes y Hamilton son los grandes favoritos a hacerse con la pole. No hay que olvidarse de Charles Leclerc tampoco y ojo con los McLaren también. El que parece estar un punto más atrás que el resto es Max Verstappen. En Austria había dado un paso al frente con ese segundo puesto, pero en Silverstone le está costando más.
En lo que respecta a los dos españoles, Alonso y Sainz, lucharán por intentar pasar a la Q2 después de una sprint bastante mala para ambos, especialmente para el de Williams. Fernando, por su parte, consiguió salvar los muebles tras un toque de Checo Pérez en la primera vuelta.
Q3
¡COMIENZA LA Q3!
Arranca ya la batalla definitiva por la pole en esta Q3. Los dos Ferrari y Antonelli han demostrado estar un punto por encima de Russell. Veremos si el británico de Mercedes aparece en esta Q3.
Q2
Sainz saldrá decimoquinto
Carlos ha mejorado su tiempo, pero la vuelta no ha sido del todo buena y se queda fuera de la Q3, como era de esperar. Saldrá en la misma posicón que en la sprint. Junto a Sainz, han quedado eliminados en la Q2 los siguientes pilotos:
11. Bortoleto
12. Gasly
13. Hulkenberg
14. Bearman
15. Sainz
16. Albon
Q2
Antonelli avisa a los Ferrari antes de la Q3
El italiano supera por una décima el tiempo de Leclerc y cierra la Q2 con el mejor tiempo. Esto no es más que un aviso a los Ferrari de que ya está aquí y que va con todo en la Q3 a por la pole.
Q2
Sainz, lejos de la Q3
Carlos está ahora mismo decimocuarto, a más de un segundo de Lawson que sería el último piloto que pasaría a la Q3.
q2
Antonelli se pone tercero
El de Mercedes ha dejado atrás los problemas y ha marcado el tercer mejor tiempo de la Q2.
Q2
Hamilton manda y Antonelli con problemas
El británico ha marcado el mejor tiempo tras completar todos los pilotos sus primeras vueltas lanzadas. Segundo es Russell y tercero Leclerc. Antonelli, por su parte, tiene problemas con el pedal y ha tenido que abortar la vuelta.
Q2
Arranca la Q2
Comienza la segunda sesión de clasificación, con Carlos Sainz en ella.
Los Aston Martin saldrán al final de la parrilla
Stroll y Alonso han salido penúltimo y último respectivamente. Estos son los pilotos eliminados en la Q1:
17. Ocon
18. Bottas
19. Colapinto
20. Pérez
21. Stroll
22. Alonso
Q1
Sainz pasa, Alonso eliminado
Carlos ha conseguido meterse en la Q2 tras mejorar su tiempo en la última vuelta, mientras que Fernando se ha quedado muy lejos de pasar. El asturiano saldrá último, justo detrás de Stroll.
Q1
Último intento para Alonso y Sainz
Los dos españoles ya están en pista para hacer un último intento en busca de pasar a la Q2. Se la van a jugar con los dos Alpine.
Q1
¡RUSSELL, CONTRA EL MURO!
Ojo que Russell se ha ido fuera en la curva siete y hay bandera amarilla. Se ha salido de pista y ha llegado a tocar el muro ligeramente. Está sin alerón delantero.
Q1
Sainz se va fuera
Sainz se sale de pista en su primera vuelta lanzada. Hay mucho viento en este trazado y eso podría haber causado la salida de pista del español. De momento, manda Leclerc, con Hamilton segundo.
Q1
Pit lane abierto… ¡Empieza la qualy!
Ya ha arrancado la clasificación del GP de Gran Bretaña de F1. El semáforo se ha puesto en verde y los pilotos han salido a pista para marcar los primeros tiempos. Vamos a ver qué hacen Alonso y Sainz en esta Q1.
Sainz, objetivo Q2
Sainz y Alonso intentarán meterse en la Q2, aunque para el de Aston Martin sería casi un milagro superar la Q1. El de Williams ya logró superarla en la clasificación de la sprint y quiere volver a hacerlo.
Hamilton quiere otra pole en casa
Tras ver la carrera al sprint, los Mercedes parten como favoritos para llevarse la pole junto a Lewis Hamilton, que ya hizo la pole en la sprint y quiere repetir en clasificación para salir desde la mejor posición de parrilla en carrera este domingo.
Q3
¡RUSSELL HA VUELTO!
Antonelli empieza mandando en esta Q3 por delante de Russell, que se ha quedado a 96 milésimas del tiempo de su compañero. Los dos Mercedes se han metido por delante de los dos Ferrari. Qué bonita está la batalla por la pole.