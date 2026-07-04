Antonelli arruina la fiesta de Hamilton en la sprint de Silverstone con Sainz 17º y Alonso 20º

Kimi Antonelli mostró que es el más rápido del Mundial de Fórmula 1 2026, arrebatándole a Lewis Hamilton la victoria en el sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto italiano arruinó la fiesta del inglés con un Mercedes velocísimo en Silverstone y sumó otra victoria que le sigue distanciando de sus perseguidores. El de Ferrari fue segundo y Lando Norris, remontando, tercero.

George Russell también escaló con el otro Mercedes, pero vuelve a estar lejos de Antonelli unos días después de su triunfo en Austria. Cuarto puesto del británico, por delante de Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri y Liam Lawson, cerrando el top 8 y la zona de puntos. Carlos Sainz retrocedió respecto a la casilla de salida, decimoséptimo, y Fernando Alonso subió a la insípida vigésima posición.

La primera sprint de la historia en Silverstone cumplió con las expectativas que se generan siempre que la F1 desembarca en la cuna del automovilismo. Con ataques y cambios de posiciones desde la salida. Los pilotos de casa, Norris y Russell, barrían a Leclerc y Verstappen, y el campeón del mundo se colocaba en puesto de podio tras partir sexto.

A Alonso le arruinaba sus escasas opciones Checo Pérez, que le tocó por detrás, provocando que el asturiano diese un trompo. El mexicano fue sancionado. Antonelli, con más ritmo que todos, le quitó las pegatinas a Hamilton, dueño de la pole, en la vuelta 12 para encarrilar su victoria. La doble ración de F1 este sábado continuará a las 17:00 horas con la clasificación para la carrera de este domingo en Silverstone.