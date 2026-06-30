Cuándo es el GP de Gran Bretaña: horario y cómo ver por televisión la carrera del Mundial de F1 2026 en Silverstone

El Mundial de Fórmula 1 2026 llega con un emocionante GP de Gran Bretaña que promete tener de todo. Recordamos que Kimi Antonelli sigue liderando la clasificación general de pilotos y le sigue de cerca su compañero de equipo George Russell. El podio lo completaría otro británico como es Lewis Hamilton, por lo que estos dos, junto a Lando Norris, pelearán por llevarse el triunfo en el Circuito de Silverstone. Te contamos cuándo es, los horarios y el canal de televisión para ver todo lo que suceda en Inglaterra.

Horarios del GP de Gran Bretaña: a qué hora es la carrera de Fórmula 1

El GP de Gran Bretaña, que es la novena jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, se celebrará en el mítico Circuito de Silverstone. Este es, sin duda, uno de los fines de semana más esperados del calendario del Gran Circo y vamos a vivir unos días especiales, ya que hay que recordar que en esta fecha toca carrera al sprint, por lo que se repartirán más puntos que de costumbre.

Viernes 3 de julio

Seré el viernes 3 de julio cuando todo arranque en el GP de Gran Bretaña con una apasionante sesión de entrenamientos libres en el Circuito de Silverstone, la única que habrá, por lo que todos deberán familiarizarse con el trazado para poder rendir bien posteriormente en la clasificación para la carrera al sprint que toca este fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2026.

Entrenamientos libres 1: 13:30 – 14:30 horas.

Clasificación para la carrera al sprint: 17:30 – 18:14 horas.

Sábado 4 de julio

El sábado 4 de julio se presenta como un día muy interesante. Primero, porque los Carlos Sainz, Fernando Alonso, George Russell y compañía pelearán en la carrera al sprint por los primeros puntos del fin de semana en el Mundial de Fórmula 1 2026. Posteriormente llegará otro momento importante, que será la clasificación para el GP de Gran Bretaña que se celebrará el domingo.

Carrera al sprint: 13:00 – 14:00 horas

Clasificación del GP de Gran Bretaña: 17:00 – 18:00 horas.

Domingo 5 de julio

Y será el domingo 5 cuando se cierre el telón en el GP de Gran Bretaña con la celebración de la carrera en Silverstone, donde todos estaremos pendientes de si Max Verstappen o Lewis Hamilton, entre los demás pilotos de la parrilla, pueden llevarse el triunfo en Inglaterra. La carrera del Mundial de Fórmula 1 2026 arrancará a las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos tendrán que dar un total de 52 vueltas al trazado británico.

GP de Gran Bretaña: 16:00 horas (52 vueltas).

Dónde ver gratis el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

El medio de comunicación que tiene en su haber los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todo lo que suceda a lo largo del Mundial de Fórmula 1 2026 es Dazn. Esto significa que los entrenamientos libres, las clasificaciones, la carrera al sprint y el GP de Gran Bretaña se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas. Es por ello que todo lo que suceda el fin de semana en el Circuito de Silverstone no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Los aficionados a la velocidad y a la adrenalina, así como aquellos seguidores que animan a Fernando Alonso y Carlos Sainz podrán disfrutar en directo en streaming y en vivo online de todo lo que suceda en este frenético GP de Gran Bretaña del Mundial de Fórmula 1 2026 a través de la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como todos los clientes podrán acceder con un ordenador a su página web para no perderse nada de lo que suceda en el Circuito de Silverstone.

En la web de OKDIARIO vas a encontrar durante todo el fin de semana la mejor información sobre lo que suceda en Inglaterra. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de las pruebas más destacadas del GP de Gran Bretaña del Mundial de Fórmula 1 2026 y una vez acaben publicaremos sus respectivas crónicas y compartiremos las reacciones importantes que nos lleguen desde el Circuito de Silverstone, donde prestaremos especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de Gran Bretaña de F1

Además, todos los amantes y seguidores del Mundial de Fórmula 1 2026 que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming el GP de Gran Bretaña deben saber que van a tener la oportunidad de escuchar gratis por la radio la carrera que se celebra en el Circuito de Silverstone. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con Inglaterra para contar lo que estén haciendo Fernando Alonso, Carlos Sainz y el resto de la parrilla.

Circuito del GP de Gran Bretaña de F1

El Circuito de Silverstone, situado en la localidad del mismo nombre en Inglaterra, será el trazado donde se disputará la novena jornada del Mundial de Fórmula 1 2026 que es el GP de Gran Bretaña. El primer Gran Premio que se celebró allí fue en 1950 y es por ello que este recinto deportivo es tan importante para el automovilismo. Tiene 5,891 kilómetros de longitud con un total de 18 curvas. Los pilotos tendrán que dar un total de 52 vueltas y Max Verstappen, en 2020, fue capaz de parar el reloj en 1:27:097 y es por ello que ostenta la vuelta rápida.