Hamilton da el primer golpe a Antonelli en Silverstone y se lleva la pole de la carrera al sprint

Lewis Hamilton da el primer golpe en el Gran Premio de su casa, el de Gran Bretaña en el mítico circuito de Silverstone. El piloto de Ferrari quiere pelea en el Mundial y consiguió la pole para la carrera al sprint que se celebrará este sábado (13:00 horas, una menos en las Islas Canarias). Le dio el primer golpe a Kimi Antonelli, líder del Mundial, que se relamía durante segundos por salir primero en la carrera al sprint… hasta que llegó Hamilton.

El piloto de Ferrari, en una especie de segunda juventud, se llevó esta mini pole con la que se cerró una buena clasificación al sprint. Ya saben, la prueba al sprint son carreras los sábados al 25% de duración de la carrera normal. Y con el Mundial tal y como está, con Antonelli destacado, Hamilton tiene estos golpes a nivel psicológico para al menos pelear y que esto no sea un dominio de Mercedes.

Antonelli fue segundo y en tercer lugar se metió Max Verstappen, que, ya sin tener el mejor coche, sigue haciendo milagros. Cuarto fue Charles Leclerc, quinto George Russell y por detrás llegaron Lando Norris y Oscar Piastri. El top 10 lo completaron Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Por parte de los españoles, lo de (casi) siempre en este Mundial para olvidar. Fernando Alonso saldrá penúltimo con un Aston Martin que bastante que arranca. A 3,6 segundos se quedó de la cabeza y, por supuesto, Stroll fue último. Esto es lo que hay, es un desastre. Carlos Sainz sí entró en Q2, pero tampoco da el Williams para más: fue 15º, al menos por delante de su compañero Albon.

Posiciones de la clasificación de la carrera al sprint del GP de Gran Bretaña