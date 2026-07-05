Carrera F1 del GP de Gran Bretaña en Silverstone, en directo hoy: última hora de Alonso y Sainz en vivo

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del GP de Gran Bretaña de F1 en el circuito de Silverstone. Kimi Antonelli saldrá desde la pole después de firmar una clasificación impecable este sábado. El de Mercedes evitó el doblete de Ferrari en la primera fila de la parrilla, con un Lewis Hamilton que sólo pudo ser tercero por detrás de su compañero de equipo, Leclerc.

La segunda fila es completamente británica. Los dos pilotos de casa, Hamilton y Russell, partirán desde la tercera y cuarta posición, respectivamente. Antonelli parte como favorito después de su gran victoria en la sprint, pero el ídolo local, Hamilton, intentará evitarlo.

Por otro lado, los dos pilotos españoles saldrán bastante atrás. Carlos Sainz consiguió lo máximo que podía y partirá desde el mismo lugar que en la sprint, el decimoquinto lugar. Mientras que Fernando Alonso tocó fondo en Silverstone y saldrá desde la penúltima posición de la parrilla, justo delante de Lance Stroll, su compañero de equipo, que recibió una penalización y pierde una posición.