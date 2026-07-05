Carrera F1 del GP de Gran Bretaña en Silverstone, en directo hoy: última hora de Alonso y Sainz en vivo
Te contamos en vivo y en directo todo lo que suceda en el GP de Gran Bretaña de F1 en Silverstone y la última hora de Alonso y Sainz
Antonelli vuela en Silverstone y se lleva la pole con Sainz decimoquinto y Alonso último
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del GP de Gran Bretaña de F1 en el circuito de Silverstone. Kimi Antonelli saldrá desde la pole después de firmar una clasificación impecable este sábado. El de Mercedes evitó el doblete de Ferrari en la primera fila de la parrilla, con un Lewis Hamilton que sólo pudo ser tercero por detrás de su compañero de equipo, Leclerc.
La segunda fila es completamente británica. Los dos pilotos de casa, Hamilton y Russell, partirán desde la tercera y cuarta posición, respectivamente. Antonelli parte como favorito después de su gran victoria en la sprint, pero el ídolo local, Hamilton, intentará evitarlo.
Por otro lado, los dos pilotos españoles saldrán bastante atrás. Carlos Sainz consiguió lo máximo que podía y partirá desde el mismo lugar que en la sprint, el decimoquinto lugar. Mientras que Fernando Alonso tocó fondo en Silverstone y saldrá desde la penúltima posición de la parrilla, justo delante de Lance Stroll, su compañero de equipo, que recibió una penalización y pierde una posición.
29/52
Entra Norris
Ha salido a toda velocidad Norris del pit lane. Ya solo queda Antonelli por parar de los de arriba.
26/52
Parada muy rápida de Leclerc
Ha entrado Leclerc. Justo antes lo había hecho Hamilton. El monegasco ha hecho una parada muy rápida y sale segundo, detrás de Antonelli que todavía no ha parado.
22/52
Parada de Alonso
Entra a boxes Alonso y cambia neumáticos. Ha puesto el duro.
17/52
Piastri pasa a los Aston Martin
Piastri, con dos paradas, ya está por delante de los dos Aston Martin, que ocupan las posiciones 20 y 21.
11/52
¡Espectacular adelantamiento de Antonelli a Hamilton!
Antonelli se tira con todo antes de Cox para adelantar a Hamilton. Le ha pillado desprevenido el italiano al británico, que no se esperaba el ataque en esa zona. En una vuelta ya le ha metido más de un segundo. El Mercedes está en modo ataque y va a por Leclerc.
10/52
Ferrari cambia de estrategia
Tras conocer la sanción a Hamilton, la estrategia de Ferrari ha cambiado. Leclerc ha metido una marcha más y se ha escapado, mientras su compañero de equipo está intentando parar a Antonelli todo lo que pueda.
8/52
¡HAY SANCIÓN PARA HAMILTON!
Lewis Hamilton, sancionado con cinco segundos de penalización por adelantarse en la salida. Tendrá que cumplirlos en la parada.
7/52
¡HAMILTON PODRÍA SER SANCIONADO POR SALTARSE LA SALIDA!
Dirección de carrera informa que está bajo investigación el incidente del coche 44, el de Lewis Hamilton, por moverse en la salida antes de tiempo.
3/52
Piastri a boxes
Un toque en la primera vuelta ha provocado que Piastri entre a boxes a cambiar el morro. Salía en la peor posición de la temporada, octavo, y lo ha pagado caro. Es penúltimo, sólo por delante de Albon.
2/52
Sainz gana cuatro posiciones
Muy buena salida de Carlos Sainz, que ha ganado cuatro posiciones y ya es décimo.
Vuelta 1/52
¡COMIENZA EL GP DE GRAN BRETAÑA!
Mala salida de Antonelli y le pasan los dos Ferrari. Toques entre los RB… Alonso ha salido, pero está último.
¡ALONSO, AL PIT LANE!
Se le ha parado el coche a mitad del circuito y entra directo al pit lane. Veremos si arranca desde el pit o se acabó la carrera para él.
¡ARRANCA LA VUELTA DE FORMACIÓN!
Empieza la vuelta de formación. Los pilotos calientan neumáticos antes de la salida. Esto está a punto de comenzar.
Todo listo en parrilla para la salida
Ya está todo listo para que comience el GP de Gran Bretaña de F1. La parrilla se ha despejado de VIPS y prensa y los pilotos ya están en sus monoplazas, listos para la carrera en Silverstone.
Suena el himno de Gran Bretaña
Llega el turno del famoso God Save The Queen antes de la carrera con una interpretación a capella de Deb Orah.
Antonelli batió a Hamilton en la sprint
Antonelli es el gran favorito a la victoria después de su triunfo en la sprint, aunque Hamilton quiere sorprender en casa y conseguir un nuevo triunfo con Ferrari.
Antonelli, al frente, y Alonso penúltimo
Kimi Antonelli logró la pole tras imponerse a los Ferrari en clasificación y saldrá desde la primera posición de una parrilla que cerrará Fernando Alonso, que tuvo un día para olvidar.
30/52
Saltan chispas entre Hamilton y Russell
Vaya batalla entre Hamilton y Russell. El de Ferrari se tiró con todo donde le adelantó Antonelli, pero se quedó sin energía y el de Mercedes se la devolvió unos metros más adelante.