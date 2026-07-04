Así queda la parrilla de salida para el GP de Gran Bretaña de F1 2026 tras la clasificación en Silverstone

La parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de F1 ya está confeccionada tras la clasificación de este sábado en el circuito de Silverstone. La pole ha sido para Kimi Antonelli, que le ha ganado la partida a los dos Ferrari en casa de Lewis Hamilton. El italiano abrirá una parrilla que cerrará Fernando Alonso. El asturiano no tuvo su mejor día y acabó en el puesto 22, justo por detrás de Lance Stroll.

Los Aston Martin continúan a la cola de la parrilla. Esta vez fue Stroll quien acabó por delante en la clasificación. Pero lo cierto es que los monoplazas verdes vivieron un día bastante aciago en el trazado británico. Alonso ha tocado fondo aquí en Gran Bretaña. Este resultado, con los dos Aston 21 y 22, se ha dado en los últimos cuatro grandes premios contando con este. En Mónaco y Austria fue Stroll quien acabó último y en Montmeló y Silverstone ha sido el español.

En lo que respecta a Carlos Sainz, consiguió pasar a la Q2, pero el Williams no dio para más y se quedó muy lejos de la Q3. El madrileño partirá desde el mismo puesto que en la sprint, decimoquinto, justo delante de su compañero de equipo, Alexander Albon. Mal día también para los McLaren, que sufrieron para meterse en Q3 y saldrán sexto y octavo respectivamente. Entre ellos, séptimo estará Max Verstappen.

Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de F1