Fernando Alonso habla por primera vez sobre Madring: «Tengo ganas, será una sensación increíble»

Fernando Alonso no llegó demasiado contento al circuito de Monza este jueves. El piloto español es consciente de la situación, aún mala, que vive su equipo y no esconde que será un fin de semana duro en el Gran Premio de Italia, donde posiblemente Aston Martin esté en lo más bajo por las características de un trazado que premia la velocidad en rectas y, por tanto, la potencia de motor.

Pero hubo algo que sí consiguió sacar una sonrisa al asturiano, que, al ser preguntado por el GP de España que está a la vuelta de la esquina, transmitió sus «ganas» por llegar a Madrid. «Tengo ganas de Madring. Será una sensación increíble. Es una nueva pista para descubrir, en casa. Antes pilotaré en Barcelona algunos coches, algo que también será divertido», afirmó, refiriéndose por primera vez a la cita madrileña.

En Madrid podría anunciarse su renovación con Aston Martin para los próximos años, pero antes ha vuelto a poner en su sitio a la escudería y a Honda, negando que se conforme con el noveno puesto de Hungría. «No hay ninguna felicidad, más allá de que te alegres por el equipo y las dos fábricas. Yo siempre piloto al cien por cien y Zandvoort no fue diferente», aseguró.

Además, respondió con un rotundo «no» cuando le cuestionaron por si el reto constante de entrar al top 10 era suficiente para continuar en la Fórmula 1 y dijo «sí» si las expectativas son mayores, aunque dejó claro que su decisión no depende tanto del rendimiento en pista como de que se cambie el reglamento para volver a hacer el deporte más real.

«Mi decisión no es sobre el coche. Yo pilotaré y trabajaré al cien por cien aunque luche por un decimoquinto. Pero sí más por las reglas. Esta no es la F1 que queremos, ni los pilotos ni los espectadores. Hay que cambiar algunas cosas y espero poder contribuir a que con las próximas reglas volvamos a la F1 real», explicó.