Aston Martin se gasta una millonada para convencer a Fernando Alonso

Fernando Alonso y Aston Martin llegan a Monza con expectativas a la baja después del último milagro del bicampeón del mundo en Zandvoort. Desde Honda ya han confirmado que el motor en el que trabajan desde hace meses no tendrá un rendimiento óptimo, por lo que al piloto español le espera otra carrera de sufrimiento este fin de semana. En los últimos días se ha publicado un informe que posiciona a Aston Martin como el equipo que más ha gastado en mejoras en este Mundial 2026.

La Fórmula 1 vuelve este fin de semana con la celebración del Gran Premio de Italia de F1, que se celebrará en el mítico circuito de Monza, en el que Fernando Alonso tendrá que volver a obrar el milagro. Después de una hazaña increíble en Zandvoort remontando hasta la novena posición, desde Honda ya han bajado las expectativas en un circuito que no casa con las prestaciones del motor de la firma japonesa, que aún carece de potencia.

«Monza es un circuito único, con una de las mayores proporciones de acelerador a fondo del calendario de 2026, con sus largas rectas y solo 11 curvas. Los tiempos aquí son muy sensibles a la potencia. Con la introducción de la ‘Spec 2’, hemos dado un paso adelante en términos de rendimiento, pero debemos ser realistas de cara al próximo fin de semana, ya que sabemos que todavía estamos por detrás de nuestros rivales en términos de potencia total», ha vaticinado Shintaro Orihara, el jefe de Honda para la F1, en AS Web Japón.

«Lamentablemente, aunque hayamos actualizado nuestra unidad de potencia, todavía no estamos entre los mejores. Por lo tanto, sinceramente, estamos preparados para que la próxima carrera en Monza sea una batalla muy dura», afirmó sobre lo que le espera a Fernando Alonso en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, donde parece que Aston Martin no estará para competir por los puntos, tal y como hizo en Países Bajos.

Aston Martin, el que más gasta en mejoras

Mientras Honda sigue intentando ofrecer un motor competitivo a Aston Martin, desde la firma británica sí que están haciendo los deberes y los resultados lo demuestran. La mejora en la aerodinámica del coche es evidente y en un informe reciente publicado por el medio especializado The Race informan de que la escudería ha sido la que más ha gastado en mejoras en todo el año 2026. Ferrari y Red Bull serían los equipos que están por detrás en un gasto que no puede superar el techo de los 210 millones.

Según reza este estudio, Aston Martin es el equipo de toda la parrilla de la Fórmula 1 que más ha invertido en mejoras para poder obrar la remontada en el Mundial y darle un coche competitivo a Fernando Alonso. Todo ello con el objetivo de satisfacer a un bicampeón del mundo que tiene que tomar una decisión sobre la renovación de un contrato que finaliza este año 2026. Mike Krack confirmó en su día que la decisión sería anunciada durante el verano y esta podría ser inminente.