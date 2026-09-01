La Fórmula 1 se rinde ante la última «hazaña» de Alonso mientras decide su renovación

La Fórmula 1 vuelve este fin de semana con la celebración del Gran Premio de Italia, que se celebrará en el circuito de Imola y donde Fernando Alonso llega con la intención de volver a estar en los puntos. El bicampeón del mundo, después de obrar el milagro en Zandvoort, volverá a poner a prueba las mejoras en aerodinámica del AMR26. Todo mientras se esperan nuevas noticias sobre la renovación del asturiano.

Es el tema del momento en la Fórmula 1: la renovación de Fernando Alonso con Aston Martin. Desde Aston Martin emplazaron al asturiano a tomar una decisión durante el verano y, ya sumidos en el mes de septiembre, se espera un próximo anuncio del campeón del mundo, mientras todo tipo de especulaciones siguen pululando en el ambiente. Las últimas mejoras proporcionadas por la escudería británica al ARM26 pueden ser el empujón definitivo para que el asturiano, que acaba contrato en 2026, decida continuar en el Gran Circo.

Sobre la última actuación de Fernando Alonso ha querido pronunciarse Guenther Steiner, ex director de Haas, que ha restado mérito a Aston Martin para poner en valor la actuación del asturiano, que logró escalar hasta la novena posición para meterse en los puntos. «Ha sido una hazaña típica de Fernando, lograrlo con una sola parada. Eso les ha salvado. Ha podido mantener un ritmo decente y lo que les ayuda en este momento es que ahora hay realmente tres equipos ahí atrás, que están muy lejos del resto», afirmó en el podcast The Red Flags.

Button sobre la renovación de Alonso con Aston Martin

Jenson Button ha sido la última voz autorizada de la Fórmula 1 en pronunciarse sobre la renovación de Fernando Alonso. El campeón del mundo en 2009, que fue compañero del asturiano durante su época en McLaren, ahora es embajador de Aston Martin y ha querido tener unas bonitas palabras para el bicampeón español. También ha apostado por su renovación, ya que considera que la Fórmula 1 necesita la presencia de Alonso, al que ve peleando por victorias con su equipo actual.

«No tengo ni idea de si va a estar un año más en este deporte, pero sé que, independientemente de cuándo decida retirarse, será considerado uno de los grandes de la F1», ha escrito Jenson Button en un blog que suele publicar en la página web oficial de Aston Martin. En esta misma publicación, cuyas declaraciones recoge el diario AS, ha dejado clara su postura: «Espero que Alonso se quede un poco más».

«La diferencia con Fernando es que creo que él todavía tiene un emocionante desafío; este año ha sido duro, pero todavía es emocionante estar en Aston Martin y trabajar con gente como Adrian Newey; a cualquier piloto le encantaría pilotar un coche diseñado por él», afirmó el ahora embajador de Aston Martin, que también ha afirmado que Alonso «todavía tiene mucho que dar en Fórmula 1».

«Me encantaría verle en Aston Martin luchando por victorias, que es donde debería estar y donde el equipo aspira a estar», apuntó un Jenson Button que, como todos en el equipo Aston Martin, quieren proporcionar a Fernando Alonso un coche competitivo para poder luchar con las victorias como sucedió hace un par de temporadas.