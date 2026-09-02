Un ex ingeniero de Aston Martin cambia a Fernando Alonso por Max Verstappen

Hace unos meses, Red Bull perdía a una pieza clave de sus años más exitosos. Giampiero Lambiase, director de carreras de la escudería y mítica voz en la radio de Max Verstappen, decidía marcharse para iniciar otro proyecto próximamente en McLaren. Desde abril, en Milton Keynes han intentado buscar a la figura adecuada para reemplazarle y esta semana ya la han encontrado.

Se trata de Tom McCullough, figura importante a lo largo de la última década en Aston Martin, que a partir del año que viene cambiará a Fernando Alonso por Verstappen. El británico ya llevaba unos meses desvinculado de la Fórmula 1 en sí y trabajaba en otra área de Silverstone, pero a partir del Mundial 2027 se pondrá al frente de las operaciones en Red Bull en cuanto al trabajo de carreras se refiere.

Su misión no será sencilla, pues sustituirá a uno de los artífices de los cuatro títulos de Verstappen en la F1, Lambiase, pero McCullough, junto al anterior equipo de ingenieros de Aston Martin, ha demostrado estar a la altura de grandes retos. El inglés fue una de las caras más reconocibles en la exitosa primera temporada de Alonso en la escudería, en la que logró ocho podios en 2023.

Su último cargo dentro de Aston Martin fue director de rendimiento, antes de ser trasladado por el nuevo equipo de ingenieros encabezado por Adrian Newey a una zona más tecnológica del campus. A partir de 2027, no será la de Lambiase la cara más visible dentro del muro de Red Bull, sino la de McCullough, que va de estrella en estrella.

McCullough, heredero de Lambiase

El británico cambia la dirección de carrera de todo un bicampeón del mundo como Alonso a la del mejor piloto que hay ahora mismo en la parrilla, Verstappen. Uno de sus retos será mantener el temple en los momentos de nerviosismo del holandés, algo a lo que se acostumbró un Lambiase que sabía como nadie lidiar con él. McCullough, nueva pieza clave de Red Bull.