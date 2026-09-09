Vale la pena verlo: Audi expone en Colón el coche con el que Carlos Sainz ganó su último Dakar

Madrid ya está lista para la Fórmula 1. La capital de España se ha llenado de eventos y exposiciones esta semana, en la previa del GP de España de F1. Una de esas exposiciones la ha organizado el equipo Audi Revolut F1 Team en la Plaza de Colón. Como plato fuerte se encontraba el coche con el que Carlos Sainz ganó su último Dakar, el Audi RS Q e-tron de 2024.

El Matador conquistó el rally más duro del mundo con un prototipo híbrido, siendo el primero en lograrlo con este tipo de coches. Fue el colofón perfecto al final de la multinacional alemana en el Touareg, ya que querían centrar todos sus esfuerzos en la Fórmula 1 y por eso abandonaron el Dakar.

Ahora, el prototipo de Sainz se puede ver en Madrid en una espectacular exposición montada por Audi en el centro de la capital de España con motivo del GP de España de F1 en Madring. En dicha sala también se encuentra el Audi R10 TDI con el que el fabricante de automóviles conquistó las 24 horas de Le Mans en 2008.