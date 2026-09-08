La Comunidad de Madrid ayuda a cerca de 60 ganaderos a prevenir los ataques de lobos ibéricos

La Comunidad de Madrid ha destinado 200.000 euros a que 58 ganaderos adopten medidas preventivas frente a los ataques del lobo ibérico, con ayudas de hasta 4.500 euros por titular y explotación.

Estas subvenciones, en marcha desde 2023, financian vallados de protección, pastores eléctricos y dispositivos de radioseguimiento del ganado, además del mantenimiento y compra de mastines, con una media de 3.450 euros por explotación.

El programa del Ejecutivo autonómico busca hacer compatible la ganadería extensiva con la presencia del lobo ibérico, una especie con un alto nivel de protección en la Unión Europea.

El destino de cada euro

Un 68% del montante total se ha destinado a vallados fijos, seguido de un 19% a los móviles y un 8% a los pastores eléctricos. El 3% restante se reparte a partes iguales entre el pienso para los perros protectores y los dispositivos GPS que permiten localizar al ganado.

Entre los beneficiarios destacan los ganaderos profesionales y los más jóvenes, un perfil al que la Comunidad da prioridad para asegurar el relevo generacional del sector.

Una veintena de municipios

Las ayudas se han repartido entre más de una veintena de municipios, incluidos los de la Sierra Oeste afectados por el gran incendio de este verano, como Navas del Rey o Colmenar del Arroyo.

El lobo ibérico reapareció en la región en 2023 y ya cuenta con cinco manadas reproductoras estables, concentradas sobre todo en la sierra madrileña. Su regreso obliga a los rebaños que pastan en libertad a convivir con un depredador protegido, lo que ha llevado a la Administración regional a subvencionar sistemas de defensa adicionales.

Menos ataques cada año

Los datos oficiales confirman un descenso sostenido de los incidentes: de los 398 registrados en 2018 se pasó a 223 en 2024 y a sólo 184 en 2025, una de las cifras más bajas de la serie.

La Comunidad atribuye esta tendencia a la eficacia de las medidas preventivas, a la mejora del manejo de los rebaños y a la modernización de las infraestructuras de protección. A ello se suma un cambio en la dieta del depredador, que se alimenta cada vez más de carroña y de ungulados salvajes como los jabalíes y los corzos.

Más caza de jabalíes

Ese reencauzamiento de la caza hacia jabalíes y corzos reduce a la vez los daños que la sobrepoblación de estas especies provoca en el tráfico, los cultivos y los equipamientos municipales. Con esta línea de ayudas, la Comunidad consolida un programa que en 2025 duplicó su presupuesto y elevó el tope por beneficiario de 3.500 a 4.500 euros.

El Gobierno regional mantiene, además, su petición al Ejecutivo central para descatalogar al lobo del listado de especies con protección especial y permitir así un control de su población.