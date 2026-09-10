Trump critica a los Mavericks por la marcha de Doncic a los Lakers: «El peor traspaso del deporte»

Donald Trump ha aprovechado su visita a Dallas para una convención del Partido Republicano para valorar el criticado traspaso de Luka Doncic por parte del equipo de la ciudad texana. El presidente de Estados Unidos ha calificado este movimiento, que envió al jugador esloveno a Los Angeles Lakers, como «el peor traspaso del deporte». El trade entre los angelinos y los Dallas Mavericks se concretó el 2 de febrero de 2025, después de unas negociaciones que no trascendieron hasta la confirmación del mismo.

La salida de Luka Doncic de los Mavericks sigue generando debate más de un año después de su marcha a los Lakers. Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, ha querido dejar su opinión en un acto de su partido (la Republican Midterm Convention).

Esta convención se ha celebrado en el American Airlines Center, pabellón donde disputan sus partidos como locales los Dallas Mavericks. Trump no ha tenido buenas palabras para el traspaso de Doncic y ha pedido «rehacer» el trato que cerraron los texanos con los Lakers en febrero de 2025.

El mandatario del Partido Republicano ha pedido explicaciones sobre este movimiento que supuso un auténtico terremoto en el baloncesto y el deporte mundial. No entendí el traspaso de Doncic, espero que alguien de los Dallas Mavericks me lo explique. ¿Qué sé yo de baloncesto? Diría que eso no pasará a la historia como el mejor traspaso del deporte. Podría pasar a la historia como el peor traspaso», ha comentado Trump.

El jugador esloveno se marchó a los Los Ángeles, junto a Maxi Kleber y Markieff Morris, a cambio de Anthony Davis y Max Christie y una elección de primera ronda de 2029. Sólo un año después, Dallas traspasó a Anthony Davis, el jugador más valioso de este ‘paquete’, a los Washington Wizards.

Donald Trump aludió a otro gran traspaso del deporte americano para comentar el de Doncic a los Lakers. El dirigente estadounidense es un gran aficionado al beisbol, y se remontó a 1919 para hablar del conocido traspaso de Babe Ruth de los Boston Red Sox a los New York Yankees.

«Lo de Babe siempre será el peor traspaso. Pero… ¿El de Doncic? Ese no fue nada bueno Quizás podríamos rehacer ese traspaso. Yo rehago acuerdos todo el tiempo. Hay que rehacer eso. Yo entiendo de acuerdos, pero ese no terminé de entenderlo», ha explicado el dirigente en una convención del Partido Republicano.

Doncic busca brillar en solitario en los Lakers

Luka Doncic afrontará su segunda temporada al completo en Los Ángeles Lakers con el inicio del curso 2026/27 en la NBA. Por primera vez, el esloveno lo hará como estrella en solitario de la franquicia angelina. La salida de LeBron James, relegado a un papel menor en los Lakers, pero con mucho peso en el vestuario y también en el pleno deportivo; le otorga todo el protagonismo a Doncic en el equipo más mediático de la liga estadounidense.

El ex del Real Madrid perseguirá el anillo y el MVP en una temporada en la que sus Lakers no parten como favoritos, por detrás de franquicias como los New York Knicks, vigentes campeones, Oklahoma City Thunder o San Antonio Spurs.