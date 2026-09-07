España impone su fuerza ante Japón y pasa a cuartos como primera de grupo

España ya está en cuartos de final del Mundial de baloncesto femenino tras ganar a Japón en el tercer partido de la fase de grupos (59-79). La selección española impuso su fuerza ante las japonesas en la segunda parte tras un ajustado comienzo y logró clasificarse como primera del grupo A. El encuentro venía marcado por el inesperado tropiezo del pasado sábado contra Mali, pero las de Miguel Méndez hicieron reset y se reencontraron con su juego para dar un paso decisivo hacia las medallas.

En su primera participación en un Mundial ocho años después, España cierra la fase de grupos con dos victorias (Alemania y Japón) y una derrota (Mali). Los dos triunfos han sido de paliza contra rivales de altura como la selección alemana, anfitriona del torneo, y este lunes frente a la japonesa, que plantó cara hasta el descanso. Las hispanas se medirán el próximo jueves al ganador del Australia-Italia/China en cuartos (20:45 horas).

Iyana Martín y Awa Fam volvieron a liderar a España tras el colapso general contra Mali. Por un lado, la base asturiana fue la máxima anotadora con 20 puntos (7/12 en tiros de campo) y la nueva pívot de la WNBA firmó un doble-doble (16 tantos y 10 rebotes).

España no dependía únicamente de sí misma y el desempate a su favor se produce por su enfrentamiento directo con Alemania, a la que derrotó con facilidad en el primer partido y que venció a Mali (83-58). La tensión demostraba que no se trataba de un partido más y se palpó desde el principio en ambos equipos.

Duelo a todo o nada

Miguel Méndez salió con su quinteto de confianza y una inspirada Iyana Martín, que con dos triples consecutivos (el segundo de bella factura sobre la bocina tras hacer volar a Yamamoto) dio confianza a la selección. Japón se empleó con alta intensidad defensiva para intentar contrarrestar la desventaja física, pero las españolas sacaban oro posteando bajo el aro y se llevaron el primer asalto (15-23) en el Max-Schmeling-Halle de Berlín.

Awa Fam, mediado el segundo cuarto, estrenó su casillero con un 2+1, que celebró soltando todo el nerviosismo inicial y dio paso al 0-8 de parcial para España, que volvía a sacar a relucir sus mejores virtudes: defensa fuerte, velocidad en transición y compartir el balón en busca del mejor tiro liberado.

Sin embargo, la ventaja empezó a menguar y comenzaron los nervios, sumado a que la joven estrella nipona Kokoro Tanata y la base Aces Mai Yamamoto redujeron la ventaja de diez puntos para marcharse a vestuarios con un ajustado 36-39 para España y todo por decidir en la segunda parte.

Vendaval de España tras el descanso

España salió en tromba tras el descanso, seguramente alentada por la victoria de las anfitrionas ante Mali en el otro partido del grupo, lo que provocaba que, o ganaba o se quedaba fuera del Mundial. Cinco puntos y una asistencia de Fam devolvieron el +11 (39-50). Aunque poco después el guion del segundo cuarto se repetía y, de nuevo, una serie de imprecisiones y el acierto de las asiáticas volvía a ajustar el marcador.

Iyana Martín, de récord

Al comienzo del último y decisivo período, Alba Torrens ejerció de capitana en el banquillo dando ánimos a las jóvenes Awa Fam e Iyana Martín, quien lideró a su equipo un día más y, con 20 puntos por segundo partido consecutivo, se convirtió en una de las pocas jugadoras menores de 21 años que en el siglo XXI han sumado 10 puntos o más en sus primeros tres partidos en un Mundial.

El combinado español supo defender la decisiva ventaja en el marcador durante los últimos minutos y una estelar Iyana Martín certificó el triunfo, con un triple letal a falta de 02:43 minutos. Japón se dejó ir y España selló una victoria fundamental para mantenerse con vida en este Mundial de Berlín.

Tras pasar como primera del grupo A, Mali es la selección eliminada y España evita la peligrosa ronda de octavos de final. Ahora descansará martes y miércoles antes de afrontar los cuartos el próximo jueves.