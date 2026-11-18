Los Lakers están empezando a imponer su nombre en el Oeste. Durante la madrugada de este miércoles, han conseguido remontar a Charlotte Hornets en la prórroga 118-114, con parcial de 30-17 clave en el último cuarto. Luka Doncic asumió su responsabilidad habitual y firmó un gran encuentro con 36 puntos. Sin embargo, Quentin Grimes le robó el protagonismo al esloveno, con 47 puntos y 10 triples. Tras esta cifra tan inusual, junto a Kobe Bryant, se convierte en el único jugador de la historia del equipo en llegar a la decena desde el perímetro en un mismo partido.

El récord no se iguala del todo, ya que el la Mamba consiguió anotar 12 triples el 7 de enero de 2003 frente a los Seattle SuperSonics, en aquel momento supuso la mejor marca de la NBA. Más de una década después, un jugador ha conseguido una hazaña similar en el Staples Center.

QUENTIN GRIMES JOINS KOBE AS THE ONLY LAKERS WITH 10+ 3PM IN A SINGLE GAME 🤯 🏀 47 PTS (CAREER-HIGH)

🏀 10 3PM (CAREER-HIGH)

🏀 GAME-TYING 3 TO FORCE OT THE LAKERS WIN THEIR 9TH STRAIGHT GAME IN AN OT THRILLER! https://t.co/MzvLgYVk74 — NBA (@NBA) November 18, 2026

Doncic ha demostrado en más de una ocasión que es capaz de echarse al equipo a la espalda con su gran talento. Sin embargo, los Lakers necesitan más espadas en ataque si quieren ser un contendiente que meta verdadero pánico en los play-offs. Quentin Grimes ha dejado claro que puede ser determinante si tiene el día, aunque necesitará encontrar la regularidad para ser verdaderamente efectivo, algo que logró en su primera temporada con los 76ers (21,9 puntos de media).

La cifra del escolta tiene mucho mérito, ya que Kobe Bryant superó la decena en una victoria contundente, pero él lo ha hecho en un partido ajustado que dependía de su anotación. Además, logró los 10 triples con un gran porcentaje de anotación, un 10/14 desde el perímetro. El estadounidense explicó lo que significaba esta actuación: «Es un honor usar esta camiseta y ser mencionado junto a un tipo como Kobe».

Austin Reaves sigue siendo la segunda espada

El natural de Arkansas está firmando una sólida temporada, con 24’7 puntos de media sobre los 9,2 de Grimes. Además, los Lakers tienen argumentos para ir a por todo, ya que cuentan con Walker Kessler como pieza clave en defensa, con 14,5 puntos, 10,9 rebotes y 2,2 tapones (3º mejor promedio de la temporada) de media por encuentro.