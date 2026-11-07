Exhibición de Luca Doncic: 53 puntos para igualar un récord de Kobe Bryant

Luka Doncic va de exhibición en exhibición en la NBA. Lleva cuatro partidos seguidos metiendo 40 puntos o más y ha conseguido igualar un récord de Kobe Bryant, una leyenda de Los Angeles Lakers y uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. El base esloveno anotó este viernes 53 puntos en la victoria por 124-118 frente a los Portland Trail Blazers. Este triunfo, además, mantiene con vida a la franquicia angelina en la NBA Cup en su debut ante los Warriors.

La exhibición del esloveno incluyó una espectacular canasta desde tres cuartos de cancha sobre la bocina del descanso. Es el séptimo partido consecutivo que Doncic completa al menos 35 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, igualando un récord de Robertson. Además, se convirtió en el primer jugador de los Lakers desde Kobe Bryant en encadenar cuatro partidos seguidos con al menos 40 puntos.

Los Lakers han empezado la temporada con un balance de 8 victorias y dos derrotas, aunque una de ellas fue en su debut en la NBA Cup, frente a los Golden State Warriors, un tropiezo que podría ser definitivo de cara a su pase a las eliminatorias. Tanto Warriors como San Antonio Spurs aún no han perdido en el Grupo C del Oeste en la competición, que comparten con Lakers, Blazers y Sacramento Kings.

Los Blazers llegaron a tener 16 puntos de ventaja en el segundo cuarto, pero un parcial de 17-0 en el tercer cuarto, del 61-68 al 78-68, selló la remontada para los Lakers pese a la resistencia de Portland hasta el bocinazo final. Doncic cerró el partido con 53 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, con 20 puntos en ese tercer cuarto de la remontada angelina. Austin Reaves le acompañó con 25 puntos y Walker Kessler puso 16 puntos y 12 rebotes.

Deni Avdija rozó el triple-doble para los Blazers con 22 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias, Damian Lillard también aportó 22 puntos y Donovan Clingan completó otro doble-doble con 17 puntos y 11 rebotes. Es la segunda derrota de la temporada para unos Blazers que presentan un balance de 6-2.