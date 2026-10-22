Luka Doncic maravilla a la NBA con una canasta imposible sobre la bocina en la victoria de los Lakers

La nueva temporada de la NBA ha arrancado a lo grande. Con varios equipos dando el pistoletazo de salida el pasado martes, la noche del miércoles reunió a varias estrellas de la competición en una jornada que deja claro por qué es la mejor liga del planeta. Entre ellas, a un Luka Dončić que volvió a maravillar.

Los Lakers se estrenaban en casa ante unos siempre peleones Golden State Warriors, y el ex del Real Madrid y Dallas Mavericks dejó una de las canastas que se recordarán en los próximos meses. Tratando de dejar a un lado sus monstruosas estadísticas, el esloveno anotó sobre la bocina frente a su público.

28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias en su debut en la campaña 2026/27 en la aplastante victoria angelina sobre los de Steve Kerr (127-105). Pasando por encima de los de Curry, Draymond Green y compañía, Luka Doncic puso en pie el Crypto.com Arena con una pizca de magia.

LUKA FROM DOWNTOWN LA https://t.co/PkB60EijWs — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 22, 2026

Para cerrar la primera mitad, Doncic se inventó un tiro desde el centro de la pista, sin apenas carrera, para que entrara totalmente limpia en el aro. Una acción al alcance de muy pocos en el planeta. La estrella eslovena, ya leyenda del Real Madrid, no descansa ni una sola noche para demostrar por qué es uno de los mejores.

Ante la mirada incrédula de los Warriors, e intercambiando palabras con un Yaxel Landeborg que se las vio y se las deseó, Luka solo podía sonreír, animando a sus compañeros, que le ayudarían a conseguir la primera victoria de la temporada.

De Larrea y Baba Miller debutan en NBA

La noche del miércoles sirvió de debut a los otros dos españoles recién llegados a la NBA. Baba Miller (Los Angeles Clippers) y Sergio de Larrea (Dallas Mavericks) se estrenaron en la competición americana con resultados diferentes.

Mientras que el canterano del Real Madrid salió victorioso en el partido de los angelinos contra los Sacramento Kings (121-96), el ex de Valencia Basket no pudo (128-110) frente a unos Houston Rockets que prometen dar guerra de nuevo en la Conferencia Oeste.

Miller se fue hasta los 4 puntos y 3 rebotes en 9 minutos, aportando energía desde el banquillo de Tyronn Lue. Por su parte, ‘Larry’ no anotó ninguna canasta en los 7 minutos que estuvo en pista en la derrota de los Mavericks. Se espera que tenga relevancia desde el banco en el conjunto de Dusty May.

La noche del martes debutó Aday Mara con Oklahoma, dejando jugadas de mucho talento ante un gigante como Victor Wembanyama en un ya clásico de la Conferencia Oeste entre los Thunder y San Antonio Spurs.