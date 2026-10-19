Cuándo empieza la NBA 2026-27: todas las fechas, playoffs, NBA All-Star, favoritos al anillo…

La mejor competición de baloncesto del planeta está lista para comenzar. La NBA 2026/27 promete acción, con varios equipos disputando el anillo y una exhibición asegurada de los grandes talentos del mundo.

30 franquicias que competirán por llegar a lo más alto en junio. Descubre toda la información sobre la nueva temporada de la NBA y quiénes serán los favoritos para alzarse con el título.

Cuándo empieza la temporada de la NBA

La temporada NBA 2026/27 arranca el martes 20 de octubre. Lo hará con el tradicional partido en la jornada inaugural de entrega de los anillos al campeón de la pasada campaña. En este caso, los New York Knicks reciben a los Philadelphia 76ers de LeBron James a la 01:00 h en el Madison Square Garden.

Aun así, el primer partido de la fase regular será entre Boston Celtics (de Hugo González) y los Detroit Pistons de Cade Cunningham, una de las grandes estrellas de la liga, el martes 20 a las 21:00 h.

Cuándo termina la liga regular de la NBA

La fase regular de la NBA termina el 11 de abril de 2027. Tras 82 partidos de pura acción y baloncesto, arrancarán los tradicionales Playoffs para designar al campeón.

Qué días se juega el NBA All-Star

El NBA All-Star reúne a las estrellas de la mejor competición de baloncesto en un fin de semana lleno de espectáculo. En la temporada 2026/27 se realizará entre el 19 y el 21 de febrero en Phoenix (Arizona).

Un evento que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, con nuevas pruebas y ajustes en las ya existentes, pero que prima el show para que el público pueda disfrutar de los mejores en la misma pista.

Quiénes son los favoritos a ganar la NBA

Los New York Knicks de Mike Brown son los actuales campeones tras ganar las pasadas Finales a los San Antonio Spurs. El equipo neoyorquino tiene que estar entre los favoritos tras retener a su gran núcleo, entre los que destacan Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby…

Por su parte, los Spurs de Victor Wembanyama deben estar en la lista de favoritos. Tras ellos, los campeones de la 2024/25, los Oklahoma City Thunder, ahora con Aday Mara en su roster. Les siguen los renovados Philadelphia 76ers con LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown y compañía, además de los Boston Celtics de Hugo González.

En otro plano podrían estar los Cleveland Cavaliers de James Harden, Donovan Mitchell y Mario Hezonja, los Denver Nuggets de Nikola Jokic y los Lakers de Luka Doncic con una plantilla totalmente renovada.

Cuándo son los playoffs de la NBA

Los Playoffs de la NBA 2026/27 arrancan el 17 de abril de 2027. Solo seis días después de que termine la fase regular, y con el Play-In entre medias (13-16 de abril), la postemporada reúne a los 16 mejores equipos, los ocho primeros de cada conferencia.

Cuándo se juega las finales de la NBA

Las Finales de la NBA se disputan entre los campeones de cada conferencia. Las tres eliminatorias previas a llegar a la serie por el anillo son al mejor de siete partidos, por lo que aún se desconoce la fecha de inicio.

El caso más normal es que comiencen a principios de junio, una vez terminadas las fases previas de los Playoffs, y con ya solo dos franquicias peleando por el trofeo Larry O’Brien.