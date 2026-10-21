Aday Mara y un debut soñado en la NBA: «Había gente que decía que no iba a jugar…»

Aday Mara se estrena a lo grande en la NBA. En la reedición de las últimas finales de Conferencia en el Oeste, los Oklahoma City Thunder se impusieron a San Antonio (116-104) en la jornada inaugural de la competición americana, con el español siendo importante.

7 puntos, 2 rebotes y un impresionante tapón sobre la estrella Victor Wembanyama para dejar boquiabiertos a sus compañeros. Aday Mara, que viene de una buena pretemporada y parece ser parte de la rotación de Daigneault junto a Holmgren, Hartenstein, Jaylin Williams y compañía, mostró de lo que es capaz en apenas 12 minutos.

El maño, que viene de ganar la NCAA con Michigan, fue elegido en el pick número 12 del Draft. Tras una noche que nunca olvidará, se sinceró en vestuarios sobre lo que supone para él un debut espectacular frente a uno de los mejores equipos de la liga.

«Estoy contento de que ya sea oficial. Me hace gracia porque parecía que no iba a jugar; había gente por ahí que decía que no iba a jugar, así que otra cosa que va bien», comentó al micrófono de Aragón Deporte tras el encuentro disputado en San Antonio.

«Me he sentido bien jugando y he sentido que he ayudado al equipo, así que estoy contento. Ha sido emotivo porque mis compañeros me han dado la bola; yo no lo había pensado. Eso me lo voy a quedar como recuerdo que es muy bonito», continuó el gigante español, que ya ha sido también importante con la Selección de Chus Mateo.

Un debut que nunca olvidará. No solo por lo ocurrido en pista, sino por tener a su familia allí presente. «Tener a mis padres aquí, que es el cumpleaños de mi padre hoy, ha sido muy bonito que ellos puedan estar, celebrar el cumple de mi padre con él y con mi madre y que hayan podido venir a ver el partido», dijo a Aragón Deporte.

Primer duelo contra Wembanyama

Tuvo que medirse a una de las estrellas de la NBA, un Victor Wembanyama candidato al MVP de la competición y líder de unos Spurs que buscan el anillo tras perder las últimas finales de la NBA ante los New York Knicks.

No le dio miedo tener frente a él al coloso francés. Protagonizó una de las mejores jugadas de la noche colocándole un tapón en medio de un alley-oop, algo destinado a los jugadores con su envergadura… y los más valientes.

«La primera jugada que hago como un aro pasado, había pensado en hacer un mate, pero estaba mirando cómo era todo. Lo veo ahí y al final, como lo he visto tantas veces, lo ves jugar y más o menos te aprendes cómo él juega. O saltaba ahí antes, o hacía un mate, así que probé», describió acerca de sus minutos en pista.

Los Thunder arrancan con victoria, y Aday Mara fue el único rookie que jugó anoche más de un minuto entre los tres partidos de la Opening Night. Un recuerdo que nunca olvidará y unos trazos de lo que está por venir en el baloncesto español.