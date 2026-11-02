Otra monstruosa noche de un Luka Doncic imparable

Luka Doncic ha comenzado la nueva temporada de la NBA como, quizá, el mejor jugador del planeta. El esloveno, estrella de los Lakers, va a un espectáculo por noche y su equipo sigue ganando.

En la victoria ante Toronto Raptors (13-125), el canterano del Real Madrid se fue hasta los 45 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias y 5 robos con un monstruoso 8/12 desde el triple. Números nunca vistos en la historia que hablan de la magnitud del jugador que ya es leyenda del baloncesto.

Los angelinos carburan desde el inicio, con un 5-2 que deja claro que son uno de los rivales a batir en el Oeste, y con un Doncic en el quizá mejor estado de forma de su carrera, no hay límite que valga. Hace mejores a sus compañeros, define partidos y domina la liga a su antojo.

La participación del resto de un plantel más que reseñable indica el camino a los de JJ Redick, que quieren seguir sumando y encontrar sensaciones en una temporada que promete estar reñida, con varios aspirantes al título en cada conferencia.

Un Doncic insaciable

Lo de la noche del domingo 1 de noviembre es una gran muestra del nivel del canterano del Real Madrid. Ya sin LeBron en los Lakers y con Austin Reaves como escudero de lujo, Luka Doncic se ha convertido en el líder de un equipo lleno de complementos útiles.

De Walker Kessler, su nuevo compañero favorito en los bloqueos en la pintura al georgiano Sandro Mamukelashvili pasando por Quentin Grimes, Collin Sexton, un renacido Matisse Thybulle… todos bailan al son del esloveno, que es el mejor capitán posible para la batalla que es la NBA.

Sus promedios son irreales, sacados de un videojuego. 32.6 puntos (1.º en la NBA), 6.8 rebotes y 7.6 asistencias, mientras tiene a los suyos 4.º en el Oeste con un récord de 5-2. Argumentos para considerarle, a día de hoy, el mejor jugador de toda la NBA.

Doncic quiso aprovechar los micrófonos tras su gran actuación para ‘mandar un recado’ a los aficionados que se meten con él por no defender, dejando claro que hará lo posible por ayudar al equipo.

«Obviamente, no soy el mejor defensor de la NBA. Pero creo que este año realmente he dado un paso adelante», dijo acerca de su compromiso, que esta temporada es máximo con los de amarillo y púrpura.

«La gente va a hablar mal, da igual el porqué», comentó también tras el triunfo ante los Raptors. El inicio del canterano del Real Madrid, MVP de la Euroliga y de la ACB con 19 años antes de dar el salto a la liga americana, es soberbio. Números pocas veces vistos en la historia, y con la mentalidad de ganar que siempre le ha caracterizado.