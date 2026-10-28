El antecedente que pone los pelos de punta a Tebas: China también vetó a la NBA

China va muy en serio con el veto a la Liga. Ya pasó algo similar en 2019 con la NBA tras un mensaje de Daryl Morey, general manager de los Houston Rockets por aquel entonces, a favor de las protestas en Hong Kong. «Lucha por la libertad. Apoyo a Hong Kong», puso. Ese tuit no sentó nada bien en el país asiático, que lo consideró muy grave y rompió relaciones con la NBA y suspendió de inmediato la emisión de sus partidos en la televisión estatal del país, CCTV.

Esa temporada solamente emitió algún partido de las Finales de la NBA. Hasta marzo de 2022 no volvieron a retransmitir ningún duelo de la liga de baloncesto americano. El Clippers-Jazz disputado el 30 de marzo de 2022 fue el primer partido emitido por primera vez desde octubre de 2020. Adam Silver, comisionado de la NBA, estimó las pérdidas en el primer año en 400 millones de dólares. Aunque la normalidad como tal no volvió hasta 2025.

La NBA reaccionó de inmediato con un comunicado en el que «desautorizó» por completo a Morey y pidió disculpas a China: «Reconocemos que las opiniones expresadas por el gerente general de los Houston Rockets, Daryl Morey, han ofendido profundamente a muchos de nuestros amigos y fanáticos en China, lo cual es lamentable. Si bien Daryl ha dejado en claro que su Twitter no representa a los Rockets ni a la NBA, los valores de la liga respaldan la educación de las personas y su opinión sobre asuntos importantes para ellos».

La asociación oficial de baloncesto de China, comunicó que suspendería su colaboración con la NBA al considerar que Morey había hecho «comentarios inapropiados con respecto a Hong Kong». Eso mismo le podría pasar a la Liga de Tebas después de la polémica de Kylian Mbappé. El francés señaló en una entrevista en Francia, cuando le preguntaron cuál era el meme de dictador de todos los que había de él que más le gustaba, y dijo que el del dictador chino Mao Zedong.

Esas palabras no sentaron nada bien en China, que ha roto las relaciones comerciales con la Liga. Tebas sacó un comunicado en representación de la Liga pidiendo disculpas. También pidió perdón el propio jugador mediante un comunicado oficial. Este miércoles lo ha hecho el Real Madrid. Pero, de momento, China no levanta el boicot y no emitirá partidos de la Liga en los que salga el jugador galo.