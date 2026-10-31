Doncic se echa los Lakers a la espalda con 37 puntos pese a perder contra Stephen Curry

La NBA no para, y en otra jornada repleta de partidos espectaculares, dos de los mejores jugadores de la última década se midieron frente a frente, dejando un par de jugadas para el recuerdo y un enfrentamiento legendario.

Stephen Curry y Luka Dončić se veían las caras en un apasionante Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers disputado en el Chase Center, la casa de los de Steve Kerr. Pasado, presente y futuro de la mejor liga del planeta, con Curry dejando claro que aún hay que contar con él.

Con victoria final para los cuatro veces campeones de la NBA desde 2015 (95-112), el dos veces MVP y conquistador de cuatro anillos firmó la hasta ahora jugada de la temporada. Botando como le gusta, mirando a los ojos a Doncic y haciendo malabares en la pista, aprovechó un desliz del esloveno para dejarle en el suelo y anotar frente al delirio de la grada.

Con dos de los más dominantes de las últimas temporadas compartiendo parquet, la diversión estaba asegurada. Doncic firmó 37 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias, mientras que Stephen recordó una de sus infinitas noches anotando 31 puntos y repartiendo 6 asistencias con 8/14 desde el triple.

De esta manera, los Angelinos se colocan con un récord de 4-2, mientras que los Warriors, que buscan regularidad, suben al 3-3 en la tabla, tratando de encontrar un hueco en el Play-In de la Conferencia Oeste.

Un duelo legendario en la NBA

El ascenso meteórico de Luka Dončić desde que debutó en el Real Madrid apenas se ha visto en la historia. El talentoso jugador esloveno, MVP de la Euroliga y MVP de la ACB con apenas 19 años, llegó a la NBA por la puerta grande.

Tras su etapa en Dallas, ahora es el líder de unos Lakers que le necesitan. Quiere conseguir anillos y de eso sabe más que nadie el icono que tenía enfrente. El que cambió el baloncesto moderno. El que lideró la última gran dinastía de la NBA, un Stephen Curry que no se cansa de ganar.

A pesar de que la situación de los Warriors no es la mejor, ya sin Klay Thompson, con Draymond Green venido a menos, la incógnita de la salud de Kristaps Porzingis, la grave lesión de Jimmy Butler… si algo tiene el equipo de Steve Kerr, aparte de cuatro anillos (2015, 2017, 2018, 2022), es coraje y carácter.

A sus 27 años, Luka Doncic acumula temporadas entre los más grandes y no se cansa de demostrar por qué ya es uno de los mejores de la historia. Aprendiendo de un Curry que ya levantaba anillos cuando él apenas tenía 16, el duelo vivido en la noche del 30 de octubre fue una delicia para el espectador.