Noche dispar para los españoles en la NBA: Aday Mara firma su primer doble-doble y De Larrea se lesiona

Aday Mara sigue haciendo historia en sus primeros partidos en la NBA. El pívot español firmó su primer doble-doble en la NBA, en la victoria de los Oklahoma City Thunder por 125-114 ante los Phoenix Suns. La mala noticia de la jornada la protagonizó Sergio de Larrea, que se retiró del partido de los Mavericks frente a los Heat de Antetokounmpo a los cinco minutos por una lesión en la rodilla derecha.

Oklahoma City encontró alivio con su victoria por 125-114 ante Phoenix después de perder a Jalen Williams, quien sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo el domingo contra Los Angeles Clippers. Los exámenes confirmaron la grave lesión y Williams estará varios meses de baja.

Mara aportó 11 puntos, 11 rebotes, dos asistencias y dos tapones en diecinueve minutos y cuarenta y nueve segundos. El español convirtió cuatro de sus seis lanzamientos de campo y tres de sus cuatro tiros libres, aunque también cometió cuatro pérdidas.

De Larrea sufre un esguince en la rodilla

Los Dallas Mavericks se impusieron por 109-113 a los Miami Heat, pese al triple-doble de Giannis Antetokounmpo de 29 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias. La mala noticia fue la lesión de Sergio de Larrea, que sufrió un esguince en la rodilla derecha después de chocar con Tim Hardaway Jr. en una acción del segundo cuarto.

De Larrea se tuvo que marchar del campo tras disputar apenas 5:40 minutos. Un choque con el jugador de los Heat en el segundo cuarto le impidió continuar. Se marchó por su propio pie y ayudado por los servicios médicos de los Mavs, sin puntos y con un rebote. Se desconoce el alcance de la lesión. El base español pasará pruebas médicas en las próximas horas para saber qué tiene exactamente y el tiempo de recuperación.

Cooper Flagg lideró a los Mavs hacia la victoria y respondió al triple-doble de Antetokounmpo con 29 puntos, seis rebotes, 11 asistencias, cuatro robos y dos tapones para los Mavericks, que también contaron con 20 puntos de P.J. Washington y 18 de Kyrie Irving.

Hugo González estrena su casillero

Hugo González estrenó su cuenta anotadora esta temporada con 13 puntos en la victoria por 134-99 de Boston sobre los Bulls del técnico brasileño Tiago Splitter. El español, que no había anotado en los dos primeros encuentros, añadió cinco rebotes, dos asistencias y un tapón en 23:39 minutos. Conectó cuatro de sus seis tiros de campo, incluido un triple, y Boston superó a Chicago por 34 puntos durante su presencia en pista.

Además, con él en pista, el +/- de los Celtic se disparó hasta el +34, siendo el segundo mejor jugador en este apartado estadístico del encuentro. Payton Pritchard encabezó a los Celtics con 28 puntos y siete triples en diez intentos desde el banquillo. Jayson Tatum sumó 23 puntos, siete rebotes y seis asistencias, mientras que Paul George aportó 16 puntos.