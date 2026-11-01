Alba Carrillo: «Rufián me ilusiona mental y sexualmente, me pone muy cachonda un tío interesante y progresista»

Alba Carrillo vuelve a estar en el centro de la actualidad televisiva. La modelo ha decidido hablar sobre su abrupta salida de TEN, donde hasta hace apenas unas semanas formaba parte de El Sótano Club, y ha aclarado qué piensa hacer con la posibilidad de emprender acciones legales contra la cadena. Después de dejar caer que el asunto podía terminar en los tribunales, la ex mujer de Feliciano López ha dado ahora una respuesta que cambia el escenario.

La presentadora prepara ya una nueva etapa profesional en La Séptima, el canal que comenzará sus emisiones el próximo 7 de noviembre. Allí se pondrá al frente de Fuera de control, un formato con el que busca pasar página después de abandonar de manera abrupta el espacio que conducía en TEN, en medio de las tensiones con la periodista Marta Riesco.

No es la primera vez que la trayectoria televisiva de Carrillo termina marcada por una ruptura profesional. Antes llegaron sus desencuentros con Mediaset y, hace unos meses, su salida de TVE y del programa de los fines de semana D’Corazón. Tras dejar este último formato, El Sótano Club se convirtió en su única apuesta, hasta que la cadena decidió prescindir de ella. Una salida que dio mucho que hablar y que la propia Carrillo llegó a poner en manos de sus abogados.

Alba Carrillo aclara si demandará a su anterior programa

En una entrevista El País, Alba Carrillo ha despejado una de las principales incógnitas sobre su salida de TEN. Preguntada por la presunta demanda que iba a interponer contra su anterior cadena, la presentadora ha sido tajante: «No. Hay cosas que no me han gustado, pero no lo voy a hacer». Una respuesta que contrasta con sus primeras declaraciones, cuando aseguró que había puesto el asunto en manos de sus abogados para estudiar posibles medidas legales relacionadas con la protección de datos, la revelación de secretos y el uso de documentación privada.

La salida de El Sótano Club se produjo en octubre, cuando Carrillo abandonó el plató entre lágrimas después de expresar su intención de dejar el formato. Su plan inicial pasaba por compaginar este espacio con su nuevo proyecto en La Séptima, que se emitiría durante los fines de semana. Sin embargo, finalmente ha optado por priorizar su vida familiar. «No podía trabajar siete días a la semana», explica en la entrevista.

En esa misma conversación, la modelo también se pronuncia sobre la repercusión mediática de sus anteriores desencuentros profesionales y señala a los medios que, a su juicio, se aprovecharon de aquellas situaciones. Al preguntarle por ellos, responde: «Sí, medios de derechas. Los rojos pensamos que las segundas y las terceras oportunidades existen. Todos evolucionamos, incluida yo. No quiero enturbiar lo que fue mi paso por El Sótano».

Gabriel Rufián, el hombre que ilusiona mental y sexualmente a Alba Carrillo

La vida sentimental de Alba Carrillo también ocupa un lugar destacado en la entrevista. Preguntada por si hay algún hombre en su vida, la presentadora responde con una declaración que deja claro que prefiere mantener esta parcela lejos del foco mediático: «Siempre hay un hombre en mi vida, pero he aprendido a llevar estas cosas en la intimidad. No quiero perder mi soberanía. Ahora mismo los periodistas me llaman para saber mi opinión sobre cosas. Me encanta que me pregunten por lo que yo pienso y no por con quién me acuesto. No quiero perder eso».

Sin embargo, hay un nombre de actualidad sobre el que no ha tenido reparos en pronunciarse: Gabriel Rufián. La modelo reconoce que el político le despierta interés y lo expresa sin rodeos: «Rufián me ilusiona mental y sexualmente. Yo lo llamo ‘Rufi’». Al preguntarle si lo conoce personalmente, Carrillo responde entre risas: «¿Personalmente? ¿Físicamente? No lo conozco. Ya me gustaría». Y, a continuación, explica qué le atrae de él: «Me gusta a todos los niveles. Me gusta cómo habla. Me gusta que no le importa pedir perdón, o decir que está triste o que la ha cagado. Me pone muy cachonda un tío interesante y progresista».

Alba Carrillo desvela en qué punto está la demanda de Feliciano López

La entrevista también deja espacio para otro de los asuntos que han marcado la vida pública de Alba Carrillo: su relación con Feliciano López. Durante su etapa en televisión, la modelo lanzó varios dardos contra su ex marido, entre ellos la conocida anécdota de las llaves, que aseguraba que tenía que identificar con colores para evitar confusiones. Un comentario que dio mucho que hablar y que no pasó desapercibido.

Ahora, Carrillo también ha actualizado la situación de la demanda que el ex tenista iba a interponer contra ella. «Tardó en llegar, pero llegó. Y ya ha sido contestada», explica. La presentadora, no obstante, prefiere no entrar en detalles sobre el procedimiento: «Por respeto al proceso judicial, no voy a decir nada sobre los pormenores de la demanda y mi contestación».

De este modo, mientras prepara su estreno en La Séptima, Alba Carrillo cierra la puerta a emprender acciones legales contra TEN, pero mantiene silencio sobre el procedimiento judicial que continúa enfrentándola a Feliciano López.