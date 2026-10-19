La productora de ‘El Sótano Club’ deja en evidencia a Alba Carrillo: «Se produjo un momento de tensión»

Alba Carrillo abandonó su puesto como presentadora de El Sótano Club en TEN después de seis meses. La modelo se fue del plató el jueves pasado sin previo aviso y por la tarde aseguró que dejaba el programa para centrarse en su nueva trayectoria en La Séptima. Al día siguiente, el viernes, no se emitió el espacio y después se supo que había habido problemas entre Carrillo y una de sus colaboradoras, Marta Riesco, quien, este lunes, ha ejercido de presentadora y ha leído un comunicado de la productora.

La polémica salida de Alba Carrillo de TEN

El jueves 15 de octubre, Carrillo abandonó el plató visiblemente afectada mientras sus compañeros comentaban una noticia relacionada con Shakira. Jorge Yorya explicó que la presentadora se encontraba indispuesta y Alberto Guzmán terminó conduciendo el espacio. No trascendieron las causas de lo sucedido.

Horas después, durante la presentación de La Séptima en el Ateneo de Madrid, Carrillo confirmó su decisión de abandonar TEN para concentrarse en su nuevo proyecto. La presentadora aseguró que prefería dedicarse plenamente a una sola aventura profesional y agradeció a la cadena la confianza depositada en ella.

En sus redes sociales, Carrillo dijo: «No voy a tener sentimentalismos ni un ápice de sensibilidad con personas que no lo han tenido conmigo. Aquí hay un tema muy grave; no tenéis ni idea de todas las cosas que han pasado. Hay un problema de protección de datos, revelación de secretos, documentos privados…Voy a defenderme con la Justicia. Se acabó el respeto y el cariño, porque el cariño y el respeto tienen que ser bidireccionales y en este caso no lo ha sido».

El comunicado de la productora

Este lunes 19 de octubre, Marta Riesco, haciendo las veces de presentadora de El Sótano Club, ha leído un comunicado de la productora Dollhouse y la cadena TEN TV: «Dejar un proyecto es una decisión legítima que en este caso la productora aceptó con normalidad. El jueves se produjo un episodio de tensión en el plató. Durante la emisión en directo, Alba Carrillo abandonó el programa sin aviso previo a la dirección, lo que dejó a los equipos de presentación, producción, dirección y realización sin margen para gestionar lo sucedido. Poco después, participó en directo en un evento de otra cadena donde anunció su salida».

En el comunicado se ha dejado clara la decisión de «no emitir el programa del viernes 16 de octubre con el objetivo de proteger al equipo y de garantizar el normal desarrollo de la producción». Somos conscientes de las consecuencias humanas, organizativas y económicas de esta decisión. Por eso no la tomamos a la ligera. La consideramos necesaria dadas las circunstancias». Además, la productora ve oportuno «explicar estos hechos para que la información pública refleje la secuencia de lo ocurrido y los motivos de la decisión, sin entrar en valoraciones personales».

Por último, la cadena y la productora han querido desearle lo mejor a Carrillo en su nuevo proyecto y han aclarado: «Afrontamos los próximos días con ilusión, con energía y con el compromiso de mantener el buen ambiente de trabajo que siempre ha caracterizado El Sótano Club. Gracias a quienes nos acompañáis cada día por vuestro cariño, vuestra confianza y vuestro apoyo. Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana».