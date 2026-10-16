Alba Carrillo abandona el programa ‘El Sótano Club’ sin despedirse de la audiencia de TEN

Se supone que hoy viernes 16 de octubre iba a ser el último programa de Alba Carrillo como presentadora de El Sótano Club; el espacio de las tardes de TEN se estrenó el pasado 13 de abril de 2026. Ella misma confirmó su marcha un día antes, asegurando que quería priorizar su próximo proyecto en La Séptima, canal de la TDT que comenzará sus emisiones el 5 de noviembre. Inesperadamente, TEN ha anunciado que hoy no se emitirá El Sótano Club, por lo que Carrillo no se despedirá oficialmente de su audiencia.

«Como ya sabéis, se avecinan cambios en el sotanito y, para eso, necesitamos algo de tiempo para trabajar en ellos», se puede leer en la cuenta oficial de TEN en X. Además, la cadena añade: «Gracias por la comprensión; volveremos el lunes con nuestra ilusión habitual y con más ganas, si cabe».

🔴 CAMBIO DE PROGRAMACIÓN: 👉 Como ya sabéis, se avecinan cambios en el sotanito y, para eso, necesitamos algo de tiempo para trabajar en ellos. 💜 Gracias por la comprensión; volveremos el lunes con nuestra ilusión habitual y con más ganas, si cabe. Atte: El equipo de «El Sótano Club». — TEN TV (@TENtv) October 16, 2026

De esta manera, y sin mencionar a Alba Carrillo, ha anunciado la cadena que hoy no se emitirá El Sótano Club, algo llamativo teniendo en cuenta que iba a ser el último programa presentado por la modelo.

Cabe recordar que ayer jueves 15 de octubre, Carrillo abandonó el plató visiblemente afectada mientras sus compañeros comentaban una noticia relacionada con Shakira. Jorge Yorya explicó que la presentadora se encontraba indispuesta y Alberto Guzmán terminó conduciendo el espacio. No trascendieron las causas de lo sucedido.

Horas después, durante la presentación de La Séptima en el Ateneo de Madrid, Carrillo confirmó su decisión de abandonar TEN para concentrarse en su nuevo proyecto. La presentadora aseguró que prefería dedicarse plenamente a una sola aventura profesional y agradeció a la cadena la confianza depositada en ella.

Las otras salidas polémica de Alba Carrillo

Una vez más, como ya ocurrió en su etapa en Telecinco como en la de TVE, Carrillo se ha ido de un puesto de trabajo de manera polémica.

Tras años participando en programas como Sálvame, Ya es mediodía en Telecinco, Carrillo se fue de Telecinco cargando duramente contra los que habían sido sus jefes en Mediaset. Luego entró en TVE y colaboró en programas como D Corazón pero, según ella, fue despedida después de criticar a la productora Shine Iberia por fichar a personajes que tienen deudas con Hacienda, como es el caso de Paz Vega, para MasterChef Celebrity Legends.

El paso de Carrillo por TEN

En El Sótano Club Carrillo asumía por primera vez el liderazgo de un magacín diario, acompañada por colaboradores como Alberto Guzmán, Iggy Rubín, Samantha Hudson o Marta Riesco, entre otros.

El espacio, que combinaba actualidad, entrevistas, crónica social y humor, comenzó su andadura con un 0,9% de cuota de pantalla y 69.000 espectadores. Sin embargo, sus resultados fueron descendiendo hasta situarse habitualmente alrededor del 0,4% y el 0,5%.

El regreso del programa en septiembre trajo mejores noticias. El día 14, coincidiendo con una entrevista a Rita Maestre, alcanzó 70.000 espectadores y un 0,9%. Una jornada después consiguió su récord de cuota, con un 1% y 76.000 seguidores.