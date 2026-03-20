Tellado se mofa de la bronca en el Gobierno: «Sánchez debe acuñar el ‘No a la guerra’ en el Consejo de Ministros»

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, se ha mofado del ‘No a la guerra’ del que se ha apropiado Pedro Sánchez en las últimas semanas, y ha traído a colación el lema después de la bronca entre PSOE y Sumar en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de este viernes. Tellado ha pedido, irónicamente, al presidente del Gobierno, que acuñe un nuevo lema: «‘No a la guerra’ en el Consejo de Ministros».

El dirigente del PP ha comparecido ante los medios este viernes desde Génova, después de conocerse las rebajas fiscales que ya pidió la formación popular y que ahora aprueba el Gobierno, después de un teatrillo que ha iniciado desde primera hora, con la negativa de Sumar a entrar a la reunión del Consejo de Ministros, en la que finalmente, y como siempre, ha aceptado el dictado del PSOE.

Tellado ha retratado al Ejecutivo de Sánchez por haber «presentado como suyas medidas que son del PP» en el Consejo de Ministros y, utilizando por primera vez el sarcasmo le ha dado al presidente del Gobierno la bienvenida «a la Fachosfera».

«Cuando por fin se reunía esta mañana con sus 22 ministros para aprobar un decreto, hemos visto el espectáculo, hemos visto a qué se han dedicado», ha trasladado Tellado, en el inicio de su comparecencia. «A pelearse entre ellos, a desatar una auténtica batalla campal entre ministros. A dar vergüenza. A protagonizar un motín de una parte del Gobierno con la otra y a trasladar la imagen de un Ejecutivo a palos», ha añadido Tellado, quien más tarde se ha preguntado «qué autoridad le queda» al Gobierno de Sánchez y «qué dignidad tienen» sus miembros.

Tellado critica al Gobierno

«El desgobierno de Sánchez se descompone en vivo y en directo ante los ojos y la mirada de todos los españoles, y ante el mundo entero. El esperpento no puede ser mayor. La mitad del Gobierno se ha amotinado contra la otra mitad, negándose en un primer momento hasta a entrar en la sala del consejo de ministros, que ha empezado con tres horas de retraso», ha denunciado Miguel Tellado ante los medios de comunicación.

El secretario general de los populares ha asegurado que «el Gobierno de las pancartas del ‘No a la guerra’ hoy escenifica una auténtica batalla campal en el Palacio de la Moncloa». Recordando el viaje de Yolanda Díaz, Tellado ha dicho que «la vicepresidenta en los Oscar» y «el presidente superhéroe de la paz» han protagonizado «un duelo a garrotazos, que avergüenza a los españoles y destroza la imagen exterior de nuestro país».

«Después de esto, Sánchez debería acuñar un nuevo lema: ‘No a la guerra’ en el Consejo de Ministros». «Creíamos haberlo visto todo con esta gente, pero hoy se ha llegado al despropósito máximo», ha subrayado, con ironía, Tellado.