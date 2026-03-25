Guerra de Irán, EEUU e Israel en directo hoy, 25 de marzo | Ataques, estrecho de Ormuz y últimas noticias hoy
Se cumplen 25 días desde que EE.UU e Israel lanzaran ataques aéreos masivos contra objetivos en Irán, incluyendo el complejo nuclear de Natanz e instalaciones militares en el corazón de Teherán.
Irán mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz, una vía vital por la que circula el 20 por ciento del crudo mundial, lo que ha generado una crisis energética global que la AIE (Agencia Internacional de la Energía) califica como peor que la de los años 70.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el vicepresidente JD Vance discutieron, en una llamada telefónica, los esfuerzos diplomáticos para reanudar las conversaciones con Irán, incluyendo la pausa de cinco días en los ataques, anunciada por Trump.
Mientras, el ciudadano comprueba cada día al llenar el depósito el alza de los precios y teme por la próxima revisión de la hipoteca. Aunque el BCE ha dejado sin tocar los tipos de interés, podría hacerlo en la próxima reunión de verano y eso afectaría a la economía mundial y doméstica.
Claves del conflicto:
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- Pausa en los ataques: El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado una pausa de cinco días en las ofensivas contra Irán tras lo que calificó como conversaciones productivas.
- Trump mantiene la amenaza de atacar las centrales eléctricas iraníes si el régimen no reabre completamente el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.
- El precio del crudo Brent se hundió un 13% al conocerse la posición de Trump y se negocia por debajo de los 100 dólares el barril.
Irán advierte a EEUU que no llegarán a un acuerdo
Un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha enviado este miércoles al Gobierno de Estados Unidos la advertencia de que «no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores», a la par que ha subrayado que no llegarán a un acuerdo con ellos «ni ahora ni nunca».
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Irán insiste en la navegación «segura» por el estrecho de Ormuz para los «buques no hostiles»
La diplomacia de Irán ha reiterado este martes que los «buques no hostiles» que deseen atravesar el estrecho de Ormuz pueden hacerlo de forma «segura», siempre y cuando «no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente con las normas de seguridad».
«Los buques no hostiles, incluidos los pertenecientes a otros Estados o asociados con ellos, podrán, siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente con las normas de seguridad declaradas, beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades iraníes competentes«, ha afirmado en redes la misión de Irán ante la sede de la ONU en Nueva York.