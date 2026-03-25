Guerra de Irán, EEUU e Israel en directo hoy | Últimas noticias de los ataques, estrecho de Ormuz, declaraciones de Trump y posibles acuerdos
Irán mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz, una vía por la que circula el 20% del crudo mundial
Donald Trump cifra en 5 días el plazo para reabrir Ormuz
Se cumplen 25 días desde que EEUU e Israel lanzaran ataques aéreos masivos contra objetivos en Irán, incluyendo el complejo nuclear de Natanz e instalaciones militares en el corazón de Teherán.
Irán mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz, una vía vital por la que circula el 20 por ciento del crudo mundial, lo que ha generado una crisis energética global que la AIE (Agencia Internacional de la Energía) califica como peor que la de los años 70.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el vicepresidente JD Vance discutieron, en una llamada telefónica, los esfuerzos diplomáticos para reanudar las conversaciones con Irán, incluyendo la pausa de cinco días en los ataques, anunciada por Trump.
Mientras, el ciudadano comprueba cada día al llenar el depósito el alza de los precios y teme por la próxima revisión de la hipoteca. Aunque el BCE ha dejado sin tocar los tipos de interés, podría hacerlo en la próxima reunión de verano y eso afectaría a la economía mundial y doméstica.
Claves del conflicto:
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- Pausa en los ataques: El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado una pausa de cinco días en las ofensivas contra Irán tras lo que calificó como conversaciones productivas.
- Trump mantiene la amenaza de atacar las centrales eléctricas iraníes si el régimen no reabre completamente el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.
- El precio del crudo Brent se hundió un 13% al conocerse la posición de Trump y se negocia por debajo de los 100 dólares el barril.
El director del OIEA apunta a posibles negociaciones entre EEUU e Irán en Islamabad «este fin de semana»
El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha apuntado este miércoles a posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, capital de Pakistán, «este fin de semana», toda vez que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha cambiado el tono respecto a la guerra y subrayado que hay contactos para un acuerdo inminente, mientras que Teherán ha negado las conversaciones.
«Creo que podría haber conversaciones este fin de semana en Islamabad, Pakistán. Me imagino que serán más amplias y no solo se referirán a la energía nuclear, la razón del inicio del conflicto. Esta vez, también se abordarán los misiles, las milicias aliadas de la República Islámica y las garantías de seguridad para Irán», ha indicado el diplomático argentino en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera.
Israel asegura haber atacado dos instalaciones de producción de misiles de crucero naval en Teherán
El Ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber atacado dos instalaciones de producción de misiles de crucero naval en la capital de Irán, Teherán, en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.
«La Fuerza Aérea, bajo dirección de la Inteligencia Militar y la División de Inteligencia Naval, atacó durante los últimos días dos instalaciones centrales para la producción de misiles de crucero naval en Teherán», ha señalado el Ejército israelí a través de un comunicado.
Israel instalará 1.865 refugios en comunidades fronterizas
El Ministerio de Defensa de Israel y el Comando del Frente han comunicado este miércoles la instalación de 1.865 refugios en las comunidades que están cerca de la frontera.
Se añadieron 120 refugios a raíz del comienzo de la Operación León Rugiente. No obstante, instalan docenas a diario en función de la evaluación de la situación y el aumento de los índices de producción.
El Brent cae un 6% y se sitúa en los 97 dólares
El barril de petróleo Brent para entrega en mayo desciende más del 6% en el mercado de futuros de Londres y cotiza en los 97 dólares ante el optimismo del mercado sobre una posible tregua en el conflicto en Oriente Medio. A las 09:45 horas de este miércoles, el brent, el crudo de referencia de Europa, bajaba ese 6,57%, hasta los 97,30 dólares por barril. En la víspera, el Brent se disparó un 4,55% (104 dólares), en una jornada muy volátil marcada por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel e Irán.
Arabia Saudí intercepta un misil balístico y más de 25 drones lanzados contra el este del país
Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este miércoles la interceptación de un misil balístico y más de 25 drones disparados en las últimas horas contra el país, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
El Ministerio de Defensa saudí ha señalado en un breve mensaje en sus redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea «detectaron y destruyeron un misil balístico que se dirigía a la provincia Oriental», una zona en la que también han sido derribados 26 drones durante las últimas horas.
Detectan un lanzamiento de misil desde Irán
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han detectado este miércoles, un nuevo ataque con misiles balísticos procedentes de Irán. El aparato aéreo se dirigía contra el centro y el norte de Israel. En los próximos minutos, las sirenas de alerta sonarán en la región.
Israel eleva a más de 5.000 los heridos por la guerra desatada tras su ofensiva con EEUU contra Irán
Las autoridades israelíes han elevado este miércoles a más de 5.000 los heridos en el país en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, incluidos más de 200 durante las últimas 24 horas.
El Ministerio de Sanidad israelí ha indicado en un comunicado que hasta la fecha se han documentado 5.045 heridos, incluidos 120 que siguen hospitalizados. Entre ellos hay doce en estado «grave», sin más detalles al respecto.
Asimismo, ha recalcado que durante el último día han sido ingresadas 204 personas, incluida una en estado «grave», sin facilitar en ningún caso información sobre las causas de las heridas, entre las que figuran casos de ansiedad y problemas sufridos por los ciudadanos intentando llegar a los refugios.
Sánchez ataca a Aznar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra el ex jefe del Ejecutivo, José María Aznar, para justificar su «No a la guerra». «Nos arrastró a la locura por sentirse importante», ha asegurado el líder socialista en alusión al apoyo de España a la ofensiva de la administración estadounidense de George W. Bush en Irak. Sánchez se ha dirigido así al Congreso durante su comparecencia de este miércoles para explicar su posición por la crisis provocada por la guerra de Irán.
Sánchez: «Lo último que necesitaba el mundo era otra guerra»
Pedro Sánchez ha recuperado el lema de «No a la guerra» para reivindicar que «lo último que necesitaba el mundo era otra guerra, una guerra ilegal, absurda y cruel».
Sánchez asegura que el conflicto en Irán es «un desastre absoluto»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado que el conflicto en Irán «es un desastre absoluto». Así lo ha afirmado el jefe del Ejecutivo durante una comparecencia en el Congreso, donde también ha asegurado que en Irán se ha cambiado a un Jamenei por otro «aún peor».
«Los promotores de esta guerra ilegal han logrado socavar la legalidad internacional, enterrar Gaza bajo los escombros, llevar la inseguridad a los países del golfo pérsico, incentivar los programas nucleares en Pakistán y Corea del Norte y agravar las dificultades energéticas y logísticas del pueblo ucraniano», ha dicho.
Sánchez: «Irán es una potencia militar y lleva 40 años preparándose para esta guerra»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que Irán es una potencia militar con un ejército muy superior al de varios países europeos juntos. «No estamos en el mismo escenario de la guerra ilegal de Irak, estamos en un escenario mucho peor», ha dicho durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Sánchez recuerda la guerra de Irak: «Aznar nos arrastró a la guerra porque quería sentirse importante»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado la participación de España en la guerra contra Irak que EEUU lideró en 2003 y ha criticado que José María Aznar entrase en el conflicto por ego. «Una guerra a cambio de ego, la dignidad de todo un país a cambio de esa foto», ha dicho el jefe del Ejecutivo sobre José María Aznar.
«El mayor desastre geopolítico del mundo desde la guerra de Vietnam», ha dicho.
Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados para informar sobre la posición de España en la guerra de Irán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso para informar sobre la posición del Gobierno de España ante la guerra en Oriente Próximo, así como de la última reunión del Consejo Europeo, entre otros asuntos.
Una nueva oleada de ataques israelíes dejan al menos nueve muertos y casi 50 heridos en el sur de Líbano
Al menos nueve personas han muerto y casi medio centenar ha resultado herido en la noche de este martes en una nueva oleada de bombardeos israelíes en múltiples puntos del sur de Líbano, en el marco de los ataques lanzados por Israel desde el pasado 2 de marzo, cuyo balance de víctimas supera ya el millar de fallecidos.
Irán insiste en la navegación «segura» por el estrecho de Ormuz para los «buques no hostiles»
La diplomacia de Irán ha reiterado este martes que los «buques no hostiles» que deseen atravesar el estrecho de Ormuz pueden hacerlo de forma «segura», siempre y cuando «no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente con las normas de seguridad».
«Los buques no hostiles, incluidos los pertenecientes a otros Estados o asociados con ellos, podrán, siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente con las normas de seguridad declaradas, beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades iraníes competentes«, ha afirmado en redes la misión de Irán ante la sede de la ONU en Nueva York.
Irán advierte a EEUU que no llegarán a un acuerdo
Un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha enviado este miércoles al Gobierno de Estados Unidos la advertencia de que «no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores», a la par que ha subrayado que no llegarán a un acuerdo con ellos «ni ahora ni nunca».
Buenos días. Comenzamos la narración de todas las noticias de la guerra de EEUU-Irán e Israel
Bienvenidos a un nuevo directo sobre la guerra de Estados Unidos, Irán e Israel. Todas las noticias del conflicto, reacciones internacionales, Donald Trump y última hora de los mercados internacionales.
El Senado de EEUU rechaza una nueva moción para detener la ofensiva contra Irán
El Senado de Estados Unidos ha rechazado una nueva moción presentada por los demócratas con el objetivo de frenar la ofensiva lanzada contra Irán en una votación que se ha saldado con 47 votos a favor y 53 en contra, por lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, seguirá haciendo uso de la fuerza militar en Oriente Próximo sin contar con la aprobación del Congreso.
La medida, impulsada por el senador Chris Murphy (demócrata por Connecticut), buscaba bloquear precisamente esto. Rand Paul ha sido el único republicano en apoyar la medida, mientras que el demócrata John Fetterman, firme defensor de Israel, rompió la disciplina de partido y votó en contra.