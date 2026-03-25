Guerra de Irán, EEUU e Israel en directo hoy | Últimas noticias de los ataques, estrecho de Ormuz, declaraciones de Trump y posibles acuerdos

Se cumplen 25 días desde que EEUU e Israel lanzaran ataques aéreos masivos contra objetivos en Irán, incluyendo el complejo nuclear de Natanz e instalaciones militares en el corazón de Teherán.

Irán mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz, una vía vital por la que circula el 20 por ciento del crudo mundial, lo que ha generado una crisis energética global que la AIE (Agencia Internacional de la Energía) califica como peor que la de los años 70.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el vicepresidente JD Vance discutieron, en una llamada telefónica, los esfuerzos diplomáticos para reanudar las conversaciones con Irán, incluyendo la pausa de cinco días en los ataques, anunciada por Trump.

Mientras, el ciudadano comprueba cada día al llenar el depósito el alza de los precios y teme por la próxima revisión de la hipoteca. Aunque el BCE ha dejado sin tocar los tipos de interés, podría hacerlo en la próxima reunión de verano y eso afectaría a la economía mundial y doméstica.

Claves del conflicto: