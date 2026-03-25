Feijóo desenmascara a Sánchez: «No puede defender la paz con su cara estampada en los misiles iraníes»

Alberto Núñez Feijóo ha respondido a Pedro Sánchez tras ser felicitado por Irán, Hamás y el chavismo venezolano: «Dificilmente se puede defender la paz si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles», le ha espetado el líder del Partido Popular. «Le fatal el aplauso de Corea del Norte», ha ironizado el popular en el Congreso de los Diputados durante la sesión en la que ha comparecido el presidente para explicar su posición por la crisis provocada por la guerra de Irán.

Durante su intervención, ha evidenciado las contradicciones del presidente del Gobierno, que defiende la paz «pero preside el Gobierno de mayor gasto militar». Un ejecutivo que «se esconde tras un conflicto de tres semanas para no presentar durante tres años los presupuestos». Feijóo, muy crítico, ha dejado claro que «no trae los presupuestos porque le dejarían en descubierto»

También ha reprochado al líder del Ejecutivo que no se haya llevado al Congreso ni el Plan de Rearme, que «compromete miles de millones de euros» ni el envío de militares españoles a zona de guerra, o que haya mandado a Chipre «a nuestra mejor fragata militar cargada de torpedos» sin el aval de la Cámara. «Su verdadero lema no es NO a la guerra. Es NO al Congreso» y ha dejado claro cuál es el lema del PP: «No a la guerra y no a usted, señor Sánchez», ha completado.

Además, ha detallado la situación de Sánchez en el plano internacional: «Es conflictivo en la Unión Europea, en la OTAN, tiene un conflicto en América del Sur y en América del Norte una crisis diplomática», y le ha retado a «ser valiente». «Si su apuesta es cambiar de aliados, dígalo. Pero, si seguimos en la OTAN, su deber es comportarse como un socio fiable».

No obstante, ha seguido con los líos del presidente en España: «Tiene un conflicto en su casa, dentro de su partido, en su propio Gobierno y con las Cortes Generales, que las ignora, y al poder judicial le insulta, igual que a los medios de comunicación, que los quiere censurar».

El líder popular también ha defendido ante Sánchez a José María Aznar, después de que el líder del PSOE atacara al expresidente del Gobierno: «Visto el ejercicio de oposición que ha hecho del Gobierno de hace 23 años, pasemos a hablar de su gobierno», ha ironizado.

La incógnita del voto del PP al decreto

Los populares no han desvelado su sentido del voto a un decreto que se vota el jueves, aunque sí han tendido la mano al Gobierno durante toda la semana para pactar. No obstante, Feijóo en su intervención, ha criticado que hayan copiado «todas nuestras medidas» pero le ha pedido que, de hacerlo, «lo hagan bien», porque de lo contrario «las ayudas serán insuficientes y usted será el único responsable de la angustia de las familias españolas”

«Actualice la tarifa del IRPF de una vez, ajústela a la inflación, mejore la deducción por hijo y proteja a las familias con más gastos», señala para solicitarle que exima del pago del IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros», le ha exigido el presidente del PP.