Juanma Moreno se queda a un escaño de la mayoría absoluta mientras Montero sólo le saca 3 a Vox

El Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla volverá a ganar las elecciones autonómicas en Andalucía el próximo domingo 17 de mayo, pero no logrará reeditar su mayoría absoluta y necesitará a Vox para gobernar. Es el principal cuadro de la OKEncuesta flash que Data10 ha realizado para OKDIARIO tras la convocatoria electoral anunciada este lunes por el dirigente popular, que también pinta un electorado más escorado que nunca hacia la derecha en Andalucía. Entre el PP y Vox sumarían 78 escaños y el 61,8% del total del voto, un hito histórico en una comunidad que sólo había conocido presidentes socialistas hasta la investidura de Moreno Bonilla en 2019.

La segunda victoria consecutiva de Moreno Bonilla que la OKEncuesta proyecta, clara y contundente en cifras absolutas, tendría, no obstante, un poso agridulce para el PP, que perdería por un solo escaño la mayoría absoluta conseguida hace cuatro años. El PP crece en número de votantes totales, casi 100.000 más, pero la aritmética parlamentaria conlleva que ese aumento no se traduzca en un mayor número de diputados. Esto se explica porque el gran beneficiado del costalazo del PSOE que este estudio anticipa sería Vox, que aprovecharía de forma más efectiva el reparto de escaños en cada provincia.

De esta forma, Moreno Bonilla necesitaría volver a encontrar socios para reeditar su gobierno, como fue el caso de su llegada a San Telmo en 2019. Entonces, fueron los votos de Ciudadanos y de Vox los que le permitieron ganar la investidura, pese a que la socialista Susana Díaz fue la candidata más votada. En 2022 logró reeditar mandato por la vía rápida al lograr una mayoría absoluta, que ahora se le escaparía por un solo escaño, necesitando recurrir de nuevo al apoyo de Vox.

Vox, que aún no ha anunciado formalmente su candidato, continúa su tendencia alcista, rozando el 20% del apoyo de nuevo en unas elecciones autonómicas. En el caso de Andalucía, logrará el 18,5% de los votos, válido para dispararse hasta los 22 escaños, su mejor resultado en la comunidad más grande de España.

Hundimiento socialista

Todo lo contrario al caso del PSOE, que con la todavía vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, como cabeza de cartel, cosechará su peor resultado histórico en la comunidad que hasta hace apenas unos pocos años era el mayor caladero de votos para el socialismo en España. Sería su tercer peor resultado histórico consecutivo. Juan Espadas, con 30 escaños, empeoró en 2022 la marca de Susana Díaz en el 19 (quien logró 33), y Montero se quedaría ahora en unos exiguos 25 asientos en el Parlamento andaluz, sólo tres por delante de Vox.

Los socialistas no lograrían ser la fuerza más votada en ninguna de las ocho provincias andaluzas, donde el PP lograría un pleno azul. Pero no sólo eso, sino que se verían superados por Vox en Málaga, Almería y Huelva, y empatados a escaños en Cádiz. Es decir, que el PSOE sería la segunda fuerza en Andalucía sólo en Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén, cuatro de ocho.

La extrema izquierda apenas recupera un escaño: Por Andalucía mantendría los cinco escaños, y Adelante Andalucía crece uno.

Juanma Moreno Bonilla disolvió el Parlamento este lunes, anunciando la convocatoria de elecciones para el próximo domingo 17 de mayo, agotando prácticamente la totalidad de la legislatura, casi cuatro años después desde el 19 de junio de 2022.