La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha advertido de que sus previsiones marcan una importante desaceleración económica en este 2026. La organización lo ha asegurado tras conocerse que el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) de 2025 fue de siete décimas menos que en el año anterior. Una situación que podría empeorar, según los augurios de la asociación que preside Antonio Garamendi.

En concreto, la CEOE considera que la «elevada incertidumbre» puede llevar a que el PIB crezca sólo un 2,3% al cierre de este año, cinco décimas menos de lo que lo hizo el año pasado. Así, se consolidaría una tendencia a la baja que deja a la economía española en graves problemas a largo plazo.

La patronal ha subrayado en un comunicado que el dato de avance de la Contabilidad Nacional Trimestral correspondiente al cuarto trimestre, publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha vuelto a superar las expectativas, al registrar un crecimiento trimestral del 0,8%, dos décimas más que en el trimestre precedente.

CEOE y la desaceleración económica

A la luz del mayor dinamismo de la actividad en el tramo final del año, los empresarios estiman que la economía española dispone de un «importante efecto arrastre» de cara a 2026, a pesar de que las tasas interanuales de crecimiento del PIB en 2025 muestren una ligera desaceleración, pasando del 3% en el primer trimestre al 2,6% en el cuarto.

De hecho, la CEOE ha explicado que, aunque el crecimiento trimestral fuese nulo todos los trimestres de este año, la economía aumentaría un 1,1%, con lo que, incluso con avances muy moderados, la economía mostrará un dinamismo «notable».

Así, las previsiones de crecimiento del PIB de la patronal apuntan a que en 2026 podrían situarse en torno al 2,3%. Pese a la incertidumbre sigue siendo elevada, la patronal ha explicado que el balance de los riesgos estaría bastante equilibrado.

Por la vertiente exterior, el principal es el geopolítico, que sobre todo puede dar lugar a incrementos de los precios de las materias primas. En el ámbito interno, los principales impactos negativos, según los empresarios, pueden llegar por una política económica que introduzca una mayor incertidumbre y genere mayores costes a la actividad empresarial, sobre todo en el mercado laboral, «que pueden frenar decisiones de consumo e inversión de los agentes económicos».

Además, se espera una menor aportación de los servicios turísticos al encontrarse en máximos históricos. Por el lado positivo, el descenso de los tipos de interés y de la inflación pueden continuar impulsando el consumo y la inversión, de familias y empresas.