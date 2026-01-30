El crecimiento económico de España frenó con fuerza en 2025, creciendo hasta 7 décimas menos que en el año 2024, pese a que hubo un importante impulso en el último trimestre, según los datos ofrecidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, la economía se incrementó un 2,8% en todo el ejercicio, con una subida del 0,8% en los últimos tres meses.

De hecho, el INE ha revisado a la baja el crecimiento económico tanto del primer trimestre como del segundo y del tercero de 2025. Es decir, que Estadística ha determinado que, realmente, el PIB se incrementó menos de lo que se había determinado. Por ejemplo, el crecimiento trimestral del primer trimestre ha pasado de ser del 0,6% al 0,5%.

No obstante, un impulso del último trimestre del año ha provocado que la caída anual no haya sido todavía peor. Esto ha sucedido por cuestiones coyunturales como la demanda interna, que aportó un punto al crecimiento. Sin embargo, partidas como el sector exterior restaron dos décimas al avance de la economía española en la recta final de año.

Así, la demanda nacional contribuyó con 3,6 puntos al crecimiento del 2,8% de 2025, dato tres décimas superior al del año anterior. Por su parte, la demanda externa restó ocho décimas, lo que supuso un punto menos que 2024.

Este impulso de la demanda interna responde al fuerte repunte de la inversión, que avanzó un 6,3% en 2025, tasa 2,7 puntos superior a la de 2024 y la más elevada desde 2018. Por su parte, el gasto público creció un 1,8% el año pasado, tasa 1,1 puntos inferior a la de 2024 y la menos pronunciada desde el ejercicio 2022.

El crecimiento económico en España

El PIB a precios corrientes para el conjunto del año 2025 se situó en 1.685.783 millones de euros, un 5,7% más que en 2024. Todos los sectores económicos presentaron crecimientos en 2025, con la construcción a la cabeza (+5,6%), seguido de los servicios (+3,2%), la industria (+2,3%) y de la agricultura (+0,5%).

Por su parte, el crecimiento interanual del PIB se situó en el cuarto trimestre en el 2,6%, una décima menos que en el trimestre anterior y su menor tasa en dos años, en concreto, desde el cuarto trimestre de 2023.

En concreto, entre octubre y diciembre, el gasto en consumo final de los hogares se incrementó un 1%, lo mismo que en los dos trimestres anteriores, mientras que el gasto público desaceleró su crecimiento 1,2 puntos, hasta el 0,1%.

Por su parte, la inversión aumentó un 2,2% trimestral, lo mismo que en el trimestre previo, tras acelerarse en tres décimas el crecimiento de la inversión en vivienda, hasta el 2,7% y al incremento de la inversión en productos de la propiedad intelectual en un 2,5%, frente al 2,3% del trimestre previo.

En cuanto al sector exterior, que restó dos décimas al crecimiento del cuarto trimestre, las exportaciones subieron un 0,8% entre octubre y diciembre, en contraste con el retroceso del 0,7% del trimestre anterior. Por su lado, las importaciones aceleraron una décima su alza trimestral, hasta el 1,4%.

Al igual que en el caso del PIB trimestral, al crecimiento interanual del 2,6% sólo contribuyó la demanda interna, al aportar 3,6 puntos, frente a la contribución negativa de un punto de la demanda externa, que lleva ya cinco trimestres consecutivos con aportaciones negativas.

En tasa interanual, el consumo creció un 2,9%, una décima más que en el trimestre anterior, tras acelerarse una décima tanto el consumo de los hogares, hasta el 3,3%, como el gasto público, que avanzó un 1,7%.

La inversión, por su parte, desaceleró 1,4 puntos su avance interanual respecto al tercer trimestre, hasta el 6,8%, pese a que la inversión en vivienda aceleró tres décimas su crecimiento, hasta el 7,3%. En cambio, la inversión en maquinaria, bienes de equipo y armamento creció un 5,8%, frente al 11,5% del trimestre previo.

En cuanto a la demanda externa, las exportaciones aceleraron su incremento interanual siete décimas, hasta el 3,5%, mientras que las importaciones avanzaron dos décimas más, hasta el 6,9%, su mayor tasa desde el primer trimestre de 2023.