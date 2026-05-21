Las distracciones al leer nos hacen perder a los españoles casi 17 horas al año releyendo

Las distracciones al leer se han convertido en uno de los grandes enemigos del hábito lector. No se trata sólo de mirar el móvil de vez en cuando o de perder el hilo durante unos segundos. Según un estudio de Amazon Kindle realizado a 2.000 lectores españoles adultos, el lector medio pierde más de cinco minutos releyendo y reprocesando texto cada vez que se sienta a leer. Si esa persona lee cuatro veces por semana, la cifra se dispara hasta aproximadamente 17 horas al año.

Por qué cuesta más mantener la concentración al leer

La cifra llama la atención porque equivale, según la propia compañía, al tiempo necesario para leer unas dos novelas y media. Pero lo más relevante no es sólo el tiempo perdido, sino el efecto que tiene en la relación con la lectura. Cuando leer exige demasiado esfuerzo, muchas personas acaban dejando libros a medias, incluso aunque estuvieran disfrutando de ellos.

La lectura ha cambiado. Para muchos adultos ya no se produce en sesiones largas y tranquilas, sino en ratos cortos, durante un trayecto, antes de dormir, en una pausa del trabajo o en cualquier momento libre del día. El problema es que esa lectura fragmentada compite con notificaciones, cansancio, ruido, pantallas y falta de tiempo.

El estudio apunta a tres causas principales: las distracciones, la fatiga visual y los formatos densos. Es decir, no siempre se abandona una lectura porque el libro no interese, sino porque el contexto hace más difícil sostener la atención.

De hecho, un 63% de los lectores adultos encuestados afirma que vuelve a leer las mismas páginas o pasajes para comprender completamente el texto. Entre quienes releen, el 64% señala como causa principal las distracciones o interrupciones, mientras que el 36% apunta a frases densas o complejas y el 28% menciona la fatiga visual.

Releer no siempre es un fracaso, pero puede frustrar

Volver atrás en una página no tiene por qué ser negativo. En muchos casos, releer ayuda a comprender mejor una idea, disfrutar de un pasaje o fijar detalles importantes. Sin embargo, cuando la relectura se produce de forma constante por falta de concentración, puede afectar a la confianza del lector.

Según los datos de la encuesta, el 27% de los adultos que releen reconoce que esta situación les hace sentirse menos seguros. Además, casi un tercio, el 31%, admite haber abandonado algún libro que estaba disfrutando porque continuar le resultaba demasiado costoso.

Ahí aparece un problema poco visible: muchas personas no dejan de leer porque hayan perdido interés, sino porque la experiencia se vuelve pesada. El libro pendiente en la mesilla o en la biblioteca digital acaba convertido en una pequeña fuente de frustración.

La lectura también necesita adaptarse al día a día

Uno de los datos más interesantes del informe es que muchos lectores no abandonan la lectura de golpe, sino que ajustan sus hábitos de forma silenciosa. Casi la mitad evita leer cuando está cansada o estresada, y otro porcentaje similar prefiere leer en privado. Esto sugiere que la lectura se ha convertido, para muchos, en una actividad que necesita protección frente al ritmo diario.

En los lectores más jóvenes esta sensación parece más acusada. Más de la mitad de los encuestados de la Generación Z afirma sentirse frustrado cuando las herramientas de lectura no reflejan cómo leen hoy. Además, un 40% asegura que le resulta más difícil mantener el hábito entre distracciones constantes y otras demandas de atención.

Qué puede aportar la lectura digital

La lectura digital no elimina por sí sola el problema, pero sí puede ayudar cuando está bien planteada. Funciones como ajustar el tamaño de la letra, modificar el brillo, cambiar el color de fondo o consultar un diccionario integrado pueden reducir pequeñas fricciones que interrumpen la lectura.

El estudio señala que quienes conocen las funciones de personalización de la lectura digital afirman disfrutar más de la experiencia, cansarse menos y leer durante más tiempo. Entre las opciones más utilizadas por los lectores españoles están el ajuste del brillo, el tamaño de la fuente y el color de fondo.

No todos leen igual, ni en el mismo momento del día, ni con el mismo nivel de energía. Por eso, una pantalla sin notificaciones, con iluminación ajustable y texto personalizable puede ser útil para quienes quieren leer sin depender de sesiones largas o condiciones perfectas.

No faltan ganas de leer, falta hacerlo más fácil

El dato de las 17 horas perdidas al año sirve como aviso, el problema no siempre es la falta de interés por los libros. En muchos casos, lo que falla es el entorno. Leer con sueño, en una pantalla incómoda, con interrupciones constantes o en formatos poco amables acaba pasando factura.

Por eso, más que insistir en leer más, quizá conviene pensar en cómo leer mejor. Menos distracciones, sesiones realistas, textos más cómodos y herramientas que se adapten al lector pueden marcar la diferencia entre abandonar un libro y terminarlo.