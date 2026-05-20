Todo lo que tienes en tu iPhone viejo puede estar en el nuevo en menos de una hora

Millones de usuarios cambian de iPhone cada año y la mayoría afronta el proceso con miedo a perder fotos, contactos, conversaciones de WhatsApp o configuraciones que tardaron meses en personalizar. Apple ha diseñado un sistema de migración tan completo que, si lo haces bien, tu iPhone nuevo será una copia exacta del anterior en menos de una hora. El problema es que hay varias formas de pasar datos iPhone y no todas funcionan igual de bien. Aquí tienes el proceso completo, paso a paso, para que no se quede nada por el camino.

Cómo pasar datos iPhone con el método de transferencia directa

La forma más rápida y completa de pasar datos iPhone al nuevo es la transferencia directa entre dispositivos, sin necesidad de ordenador ni de iCloud. Para hacerlo necesitas tener los dos iPhones encendidos y cerca el uno del otro. Enciende el iPhone nuevo y, cuando aparezca la pantalla de bienvenida, acerca el iPhone viejo. Aparecerá automáticamente una notificación preguntándote si quieres configurar el nuevo dispositivo. Acepta, escanea el patrón animado que aparece en la pantalla del nuevo con la cámara del viejo y sigue las instrucciones.

El proceso copia aplicaciones, ajustes, fotos y datos directamente de un dispositivo al otro a través de una conexión cifrada. Dependiendo de la cantidad de datos puede tardar entre 20 minutos y una hora. Durante ese tiempo conviene mantener ambos teléfonos conectados a la corriente y cerca del router WiFi para que la transferencia no se interrumpa.

Si prefieres hacerlo a través de iCloud, el proceso es igual de sencillo pero requiere que tengas espacio suficiente en tu cuenta. Ve a Ajustes > Tu nombre > iCloud > Copia de seguridad de iCloud y pulsa Realizar copia ahora. Espera a que termine, enciende el iPhone nuevo, sigue los pasos de configuración inicial y cuando el sistema te pregunte cómo quieres configurarlo elige Restaurar desde copia de iCloud. Inicia sesión con tu Apple ID y selecciona la copia más reciente. El iPhone nuevo descargará todos tus datos en cuestión de minutos, aunque algunas apps seguirán descargándose en segundo plano durante las primeras horas.

El método más completo para usuarios que quieren una copia física es hacerlo a través de Finder en Mac o iTunes en PC. Conecta el iPhone viejo al ordenador, selecciona tu dispositivo y pulsa Hacer copia de seguridad ahora. Cuando termine, conecta el iPhone nuevo y elige Restaurar copia de seguridad. Este método es útil si tienes poco espacio en iCloud o si quieres guardar una copia local antes de deshacerte del iPhone viejo.

Qué hacer con WhatsApp al pasar datos iPhone al nuevo

WhatsApp merece un apartado propio porque no se transfiere automáticamente con todos los métodos. Si usas la transferencia directa entre iPhones el historial de chats se mueve sin problema. Si usas iCloud, asegúrate antes de empezar de que la copia de seguridad de WhatsApp está activada: dentro de la app ve a Ajustes > Chats > Copia de seguridad del chat y pulsa Realizar copia ahora. Al restaurar el iPhone nuevo, WhatsApp te preguntará si quieres recuperar el historial. Acepta y recuperarás todas las conversaciones, fotos y documentos compartidos.

Lo que no se recupera en ningún caso son los mensajes eliminados antes de hacer la copia, así que conviene hacerla justo antes de empezar el proceso de migración. Una vez completada la transferencia, antes de formatear o vender el iPhone viejo, comprueba que todo ha llegado correctamente. Solo cuando estés seguro de que no falta nada es el momento de borrarlo desde Ajustes > General > Transferir o restablecer el iPhone > Borrar contenido y ajustes.

La migración perfecta empieza antes de abrir la caja del iPhone nuevo

El mayor error que comete la gente al cambiar de iPhone es tener prisa. Abren la caja del nuevo, lo encienden y empiezan a toquetar sin haber hecho antes una copia de seguridad actualizada del antiguo. El resultado suele ser una migración incompleta con fotos que faltan o conversaciones cortadas a medias. Lo mejor es en dedicar cinco minutos antes de empezar, es decir, hacer la copia de seguridad de iCloud y la de WhatsApp con el iPhone viejo todavía en la mano. Así, el proceso de pasar datos iPhone es tan sencillo que la única sorpresa será lo rápido que el nuevo se convierte en una extensión exacta del anterior.