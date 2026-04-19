Los trucos ocultos del iPhone que de verdad merece la pena probar en 2026

El iPhone cuenta con funciones útiles que muchos usuarios no llegan a aprovechar, ya sea porque pasan desapercibidas o porque Apple no siempre les da demasiada visibilidad fuera de sus guías de soporte. En 2026 sigue habiendo herramientas muy prácticas dentro de iOS que van bastante más allá de la cámara, de Face ID o de los ajustes más conocidos. Ahí es donde entran en juego varios trucos ocultos del iPhone en 2026 que pueden ahorrar tiempo, evitar pasos innecesarios y hacer el móvil bastante más cómodo en tareas cotidianas. Apple, además, deja claro que algunas prestaciones no están disponibles en todos los idiomas o regiones, así que conviene entender estos trucos como funciones reales y muy útiles, pero no siempre universales.

Texto en vivo: uno de los trucos más útiles y menos aprovechados

Uno de los mejores ejemplos es Texto en vivo. Apple explica en su soporte que esta función permite usar la cámara para interactuar con texto real que tienes delante. Eso significa copiar un número de seguimiento de un paquete, abrir una web desde un cartel, iniciar un correo o incluso convertir divisas sin tener que escribir nada a mano. Es un truco especialmente útil con documentos impresos, facturas, menús o contraseñas apuntadas en papel, y tiene mucho más valor real del que parece a simple vista.

El buscador visual sirve para mucho más que reconocer una planta

Uno de los trucos ocultos del iPhone en 2026 que sigue pasando bastante desapercibida es el buscador visual. Apple lo presenta como una herramienta capaz de identificar objetos en fotos y vídeos, y en su guía menciona desde plantas y mascotas hasta puntos de referencia o comida detectada. Es uno de esos trucos que no parecen esenciales hasta que lo pruebas un par de veces, sirve para saber qué planta tienes delante, para reconocer un monumento en una foto vieja o para sacar más información de una imagen sin salir de la app Fotos.

Grabar y transcribir audio en Notas es mucho más útil de lo que parece

Aquí hay una función especialmente buena. Grabar y transcribir audio en Notas. Apple explica que dentro de la app Notas puedes grabar audio, ver la transcripción, buscar dentro de ese texto y copiarlo después a otros documentos. Eso la hace una herramienta muy útil para apuntes rápidos, entrevistas, ideas que surgen sobre la marcha o reuniones informales. El matiz importante, para no pasarse de listo, es que Apple limita la transcripción de audio al iPhone 12 y posterior y a determinados idiomas compatibles, entre ellos el español.

El Centro de control da más juego del que mucha gente cree

El Centro de control sigue siendo una de las partes más desaprovechadas del iPhone. Apple recuerda que puedes reorganizar controles, añadir nuevos y acceder a opciones adicionales manteniendo pulsado un botón. Eso permite, por ejemplo, abrir más rápido acciones de AirDrop o sacar más partido a accesos que muchos usuarios apenas tocan.

Hay además un detalle importante que suele generar confusión: al desconectarte desde el Centro de control, la conexión Wi-Fi o Bluetooth no siempre se desactiva por completo. Apple explica que al tocar esos iconos puedes desconectarte temporalmente, pero servicios como AirDrop, AirPlay o ciertas funciones de localización pueden seguir activos, de modo que para apagar del todo esas conexiones hay que entrar en Ajustes.

Traducir texto con la cámara evita más de un rodeo

Otro truco muy aprovechable es Traducir texto con la vista de la cámara dentro de la app Traducir. Puedes abrir la cámara, elegir idioma y enfocar un texto para que la traducción aparezca en tiempo real mientras mueves el iPhone. Es una función especialmente útil en viajes, en instrucciones de productos, en cartas de restaurantes o incluso para entender rápidamente un cartel o una nota en otro idioma sin necesidad de copiar el contenido a otra app.

Subtítulos en vivo y Leer pantalla: dos funciones muy útiles

Entre los trucos menos conocidos también merece la pena destacar Subtítulos en vivo. Apple indica que, una vez activada esta opción, el iPhone puede transcribir automáticamente el audio hablado en apps o a tu alrededor. También permite copiar la transcripción, pausarla o mover la ventana en pantalla. En determinadas situaciones, como una llamada, un vídeo con sonido bajo o un entorno ruidoso, puede resultar muy práctica incluso para usuarios que nunca habían pensado en activarla.

En esa misma línea, Leer pantalla es otra función que muchos pasan por alto. Es una opción destinada a que el iPhone lea en voz alta todo el texto que aparece en la pantalla, con ajustes para el resaltado, el controlador y la velocidad de lectura. Es muy útil para artículos largos, documentos, páginas web o momentos en los que prefieres escuchar el contenido en lugar de leerlo. Además, el gesto para activarla sobre la marcha sigue siendo muy sencillo: deslizar dos dedos hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

Lo mejor de estos trucos es que no exigen un uso avanzado

La parte más interesante de esta selección, además de esta otra, es que no depende de accesorios raros ni de configuraciones especialmente complejas. En varios casos basta con abrir una app del sistema y probar una función que ya estaba ahí. Por eso estos trucos ocultos del iPhone en 2026 tienen más valor que muchas listas infladas con gestos curiosos pero poco útiles. Son funciones que sí encajan en el día a día y que, bien aprovechadas, hacen que el iPhone resulte más práctico sin necesidad de cambiar de móvil.