Cómo liberar espacio en el móvil: este es el truco definitivo para ganar 10 GB sin borrar fotos

El almacenamiento lleno es el aviso más temido por cualquier usuario de smartphone, pero la solución no siempre es drástica. Para liberar espacio en el móvil de manera efectiva, primero debemos entender que nuestras galerías se han convertido en auténticos trasteros digitales. Antes de borrar ese vídeo de las vacaciones que tanto te gusta, ten presente que tu teléfono estará plagado de capturas de pantalla de billetes de tren de hace dos años, fotos accidentales al suelo o al bolsillo, y memes de WhatsApp que perdieron la gracia en el momento en que los abriste.

El síndrome del síndrome del «por si acaso» digital

Disparamos a todo desde a un código QR, una oferta en un escaparate o una receta que nunca cocinaremos. Estos archivos, que individualmente pesan poco, acaban formando un lastre de varios gigas que bloquea el rendimiento del sistema. Liberar espacio en el móvil pasa necesariamente por hacer limpieza de estas «fotos basura». La mayoría de móviles actuales (tanto iOS como Android) ya incluyen herramientas de búsqueda que filtran por «Capturas de pantalla». Entra ahí y borra sin miedo; te sorprenderá ver que tienes cientos de imágenes que ya no sirven para nada.

Telegram y el pozo sin fondo de la memoria caché

Si usas Telegram, es muy probable que tengas ahí el mayor agujero de almacenamiento. A diferencia de WhatsApp, Telegram guarda una copia de todo lo que ves en sus canales en una caché local. Para liberar espacio en el móvil de un plumazo, ve a Ajustes > Datos y almacenamiento > Uso de almacenamiento. Verás una barra que puede indicar 5, 10 o incluso 20 GB de archivos temporales. Dale a «Borrar caché». No perderás nada; si necesitas volver a ver un archivo, se descargará de nuevo desde la nube de Telegram en el momento.

Limpieza profunda en WhatsApp y vídeos pesados

WhatsApp sigue siendo el principal culpable de que te quedes sin memoria. Sin embargo, no hace falta borrar las conversaciones. El truco está en ir a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. La aplicación te mostrará de forma directa los archivos que superan los 5 MB. Suele tratarse de vídeos reenviados infinitas veces en grupos. Borrarlos es la forma más rápida de recuperar espacio masivo sin tocar tus fotos personales. Además, recuerda desactivar la descarga automática de archivos en redes Wi-Fi para que el problema no se repita mañana mismo.

Aplicaciones que «engordan» sin motivo

Muchas veces el problema no son las fotos, sino las aplicaciones. Instagram, TikTok o Facebook acumulan una cantidad ingente de datos de navegación. En Android, puedes ir a los ajustes de la aplicación y seleccionar «Limpiar caché». En iPhone, la gestión es algo más compleja y a veces lo más eficiente es desinstalar y volver a instalar la app para que desaparezcan esos gigas de «Documentos y datos» que el sistema no permite borrar de otra forma. Con estos pasos, alcanzar los 10 GB de espacio libre es una tarea sencilla que no te llevará más de cinco minutos.