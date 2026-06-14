Turquía desespera a Güler

Arda Güler terminó desesperado con la poca efectividad de Turquía en un partido en el que tanto balón no les sirvió de nada ante Australia. Una derrota que deja al conjunto otomano muy tocado en su debut en este Mundial 2026. El mediocentro del Real Madrid fue el timón de los de Montella y su mejor jugador sobre el césped, pero no fue suficiente para desarbolar la defensa australiana.

Desesperado. Así terminó el partido Arda Güler en Vancouver tras ver cómo su selección caía de manera sorpresiva ante Australia. Lo intentó todo el jugador del Real Madrid, pero fue insuficiente. Sus compañeros no le acompañaron en el tramo final. Le faltó mucha profundidad al equipo de Montella.

A sus 21 años, Güler se ha propuesto ser un líder para la selección turca en este Mundial 2026 y lo demostró desde su salida al campo por el túnel de vestuarios. La realización captó sus palabras hacia sus compañeros antes de saltar al terreno de juego. «Vamos, chicos, somos mucho mejores que ellos, demostremos desde el primer minuto», reclamaba Arda. Hay que recordar que está disputando su primer Mundial.

Pero no se vio en el campo. Turquía, eso sí, demostró su superioridad sobre el verde con largas posesiones y encerrando a Australia en su área durante muchos momentos del partido. Pero fue insuficiente. Los turcos demostraron una eficacia totalmente nula.

Güler da la cara

Güler lo intentó todo y fue de lo mejor de su selección. El mediocentro turco empezó jugando en banda derecha, aunque no estuvo parado ni un solo minuto. Arda apareció en muchas jugadas por dentro, intentando filtrar balones más peligrosos y ser el dueño del balón. No pudo ayudar más a sus compañeros.

De hecho, una de las mejores ocasiones del partido para Turquía la tuvo en sus botas Güler con un disparo que despejó el portero australiano, que se marcó un partido bárbaro. Arda debuta en el Mundial 2026 con una derrota muy dura que deja tocado a su equipo, pero demostrando que es el líder de esta Turquía.

106 toques de pelota, 68 de 73 pases completados, cuatro de cuatro pases largos, dos ocasiones de gol creadas, dos pases claves, cinco centros, cinco regates, ocho disparos, tres faltas recibidas, una entrada, cinco duelos ganados y tres recuperaciones son datos que demuestran que Güler hizo todo lo que estaba en su mano para ayudar a una Turquía que no le acompañó.