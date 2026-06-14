Tiene 6 episodios y está en Netflix: la miniserie basada en una novela que supera los 100 millones de visualizaciones

La plataforma de streaming Netflix ha comenzado el año como varias series de éxito como la cuarta temporada de Los Bridgerton, la tercera de El agente nocturno o El testigo. Además, ante la sorpresa de la propia plataforma de streaming la miniserie Él y ella se ha colado entre las 10 más vistas de la historia. La serie de drama y suspense Él y ella es la adaptación de la novela homónima de la escritora Alice Feeney. Cuenta la historia de Anna, una presentadora de televisión que decide volver Dahlonega, el tranquilo pueblo del norte de Georgia donde nació en el que sigue viviendo su madre, cuando se entera de que ha tenido lugar un terrible asesinato. Allí también vive Jack Harper, su exmarido que es el detective encargado del caso. La serie Él y Ella es una serie que sorprende con su original trama desde el primer episodio.

La serie Él y ella (His & Hers) se estrenó el pasado mes de enero y ha sido dirigida por William Oldroyd, al que conocemos su trabajo por Lady Macbeth, y cuenta con seis episodios de unos 45 minutos aproximadamente cada uno. El productor ejecutivo ha sido Dee Johnson y como protagonistas ha contado con los actores Tessa Thompson y Jon Bernthal, que dan vida a los personajes de Anna y Jack. Esta serie de drama y suspense es una buena opción para los que han disfrutado de tramas como Detrás de sus ojos o The Sinner en las que su protagonistas demás de a la complicación de la investigación se tienen que enfrentar a los fantasmas de su pasado.

¿Qué ocurre en la serie de Netflix Él y ella?

Esta serie sigue la historia de Anna, una periodista que trabaja como reportera de noticias de WSK TV News. Anna vive sola en Atlanta y ha pasado una mala temporada tras toda una serie de problemas personales y profesionales. Su pareja actual es Richard Jones, el cámara con el que trabaja en la cadena de noticias. Un día escucha por casualidad que ha tenido lugar un asesinato en Dahlonega, el pequeño pueblo de Georgia donde ella nació y en el cual sigue viviendo su madre a la que no ve desde hace bastante tiempo.

Anna regresa a su pueblo natal y comienza a investigar por su cuenta el crimen. Pronto choca con el detective Jack Harper, que es su exmarido y el policía que ha sido asignado al caso en la Oficina del Sheriff del Condado de Lumpkin y con el que no mantiene ya ninguna relación.

Tras este primer choque los dos vuelven a hablar y Jack le revela a Anna la identidad de la víctima, aunque le hace prometer que no se lo contará a nadie. Anna se lo promete, pero al final decide informar de lo que está sucediendo en televisión y revela el nombre de la víctima. Cuando se entera Jack, entra en cólera y tienen un fuerte enfrentamiento.

Poco a poco el espectador se da cuenta de que nada es lo que parece y de que en ese pueblo todo sigue siendo una maraña de secretos y mentiras. Muchos de ellos están relacionados con el pasado del detective y la periodista y los motivos por los que su relación terminó hace años y ninguno se ha podido recuperar de lo que ocurrió.

El reparto de esta serie de drama y suspense

La actriz Tessa Thompson, a la que todos conocemos por su trabajo en Westworld, da vida a la atormentada Anna y el actor Jon Bernthal, al que hemos visto en The Punisher, interpreta el papel de Richard Jones el detective encargado del caso. También tienen un papel de peso los actores Pablo Schreiber (Halo) como Richard Jones el cámara y pareja actual de Anna, Marin Ireland (The Terror) como Harper, la hermana menor de Jack, y Sunita Mani (GLOW), como Priya «Boston» Patel, una nueva detective y la nueva compañera de Jack.

Además en el reparto están los actores Rebecca Rittenhouse (Maggie), Crystal Fox (El premio de tu vida), Kristen Maxwell (Pequeñas mentirosas: Pecado original), Leah Merritt (Insatiable), Tiffany Ho (Lemonade Blessing), Isabelle Kusman (Megalópolis) y Dave Maldonado (Your Honor).

La serie Él y ella es una combinación de drama, suspense e investigación policial y sorprende por su original trama, el ambiente de misterio del pueblo y la genial interpretación de sus protagonistas los actores Tessa Thompson y Jon Bernthal, los cuales bordan los papeles de Anna y Richard. Esta serie es una buena opción para los que están buscando una miniserie de suspense para un maratón de fin de semana.