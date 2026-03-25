Qué es SongDNA de Spotify: la nueva función para descubrir los secretos de tus canciones favoritas

Spotify ha dado un paso definitivo hacia la transparencia creativa con el lanzamiento de SongDNA. Esta nueva funcionalidad, integrada en la experiencia de usuario Premium y en el panel para artistas, permite a los oyentes desglosar la estructura genética de una canción: desde quiénes son los compositores y productores hasta qué fragmentos de otros temas se han utilizado para crear la pieza que estás escuchando.

¿Qué es SongDNA de Spotify y para qué sirve?

SongDNA es una herramienta de descubrimiento interactiva diseñada para que los fans y creadores puedan sumergirse en el equipo creativo y la inspiración que hay detrás de cada pista. A diferencia de los créditos tradicionales, que a menudo son listas estáticas de nombres, esta función ofrece una experiencia visual y conectada.

Su objetivo principal es aportar contexto. Al activar esta opción, el usuario puede ver de forma clara las conexiones entre artistas, descubriendo, por ejemplo, si ese estribillo que tanto le gusta es en realidad una interpolación de un clásico de los años 70 o si el productor es el mismo que trabajó en otros éxitos de su biblioteca.

Cómo acceder a SongDNA desde la aplicación móvil

Para los usuarios Premium, acceder a esta información es sumamente sencillo y se realiza directamente desde la interfaz de reproducción. Estos son los pasos para visualizarla:

Reproduce una canción en la aplicación móvil de Spotify. Desliza hacia abajo en la vista de «Ahora suena». Busca la tarjeta denominada SongDNA y pulsa en el botón «Explorar».

También es posible acceder a través del menú de opciones de la pista (los tres puntos verticales), seleccionando la opción «Explorar SongDNA». Esta integración permite que el flujo de escucha no se interrumpa, convirtiendo la aplicación en una suerte de enciclopedia musical dinámica.

El papel de WhoSampled y la gestión para artistas

Una de las características más potentes de esta función es su integración con WhoSampled. Gracias a esta colaboración, SongDNA de Spotify muestra información detallada sobre muestras e interpolaciones. Los artistas, a través de su panel de Spotify for Artists, pueden gestionar qué información aparece, ocultar o mostrar colaboradores de terceros y añadir conexiones que consideren relevantes.

Para los músicos, esto supone una oportunidad de oro para dar crédito a sus colaboradores menos visibles, como ingenieros de sonido o arreglistas, y para que sus seguidores comprendan mejor su proceso de influencias.

Requisitos y disponibilidad de la función

Para disfrutar de SongDNA de Spotify, es necesario cumplir con ciertos requisitos técnicos. En primer lugar, la función está disponible principalmente para usuarios con suscripción Premium. Además, es imprescindible tener instalada la versión 9.1.28 o superior de la aplicación móvil, tanto en iOS como en Android.

Si eres artista, 5.000 oyentes mensuales

El primer punto que debes conocer sobre SongDNA para artistas es que existe una restricción de volumen. Solo aquellos perfiles que superen los 5.000 oyentes activos mensuales tienen acceso a las funciones avanzadas de gestión de colaboradores. Si tu perfil está por debajo de esa cifra, la información de los créditos será exclusivamente la que haya enviado tu sello o agregadora (como DistroKid o TuneCore) y no podrás realizar modificaciones manuales desde el panel.

Para los artistas que cumplen este requisito, se abre un abanico de posibilidades de edición que antes requerían tickets de soporte interminables. Ahora, desde el escritorio, se puede decidir qué nombres aparecen y cuáles se ocultan en la vista pública de la aplicación móvil.