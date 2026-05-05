Las ventas del iPhone 17 en 2026 rompen récords: Apple vuelve a liderar el mercado móvil

El mercado de la telefonía móvil ha cerrado un primer trimestre especialmente favorable para Apple. Según los datos publicados por Counterpoint Research, las ventas del iPhone 17 en 2026 han situado al modelo base como el smartphone más vendido del mundo durante los meses de enero, febrero y marzo.

El dato es relevante porque confirma una tendencia clara, que los usuarios siguen apostando por móviles de gama alta, incluso en un contexto en el que el precio medio de los dispositivos continúa subiendo. Apple ha vuelto a sacar partido de una estrategia basada en pocos modelos, mucha identificación de marca y una vida útil prolongada.

Apple domina las primeras posiciones

El informe refleja un dominio muy sólido de Apple en la parte alta del mercado. No solo el iPhone 17 aparece en primera posición, sino que otros modelos de la misma familia también figuran entre los smartphones más vendidos del trimestre.

El buen comportamiento del iPhone 17 Pro Max y del iPhone 17 Pro demuestra que una parte importante de los compradores está dispuesta a pagar más por mejores cámaras, mayor rendimiento y funciones avanzadas. En este sentido, las ventas del iPhone 17 en 2026 no solo hablan del éxito de un modelo concreto, sino también de la fortaleza del ecosistema de Apple.

Otro dato llamativo es que el Top 10 de smartphones más vendidos concentra ya el 25% del mercado global. Es decir, uno de cada cuatro móviles vendidos pertenece a esta lista de modelos líderes. Esto apunta a una mayor concentración del mercado, con menos espacio para propuestas intermedias que no logren diferenciarse con claridad.

Samsung mantiene el pulso en Android

Aunque Apple ha firmado un trimestre muy destacado, Samsung sigue siendo el gran referente dentro del ecosistema Android. El Galaxy S26 Ultra aparece como el modelo mejor situado fuera del catálogo de Apple, lo que confirma el peso de la gama alta de la compañía surcoreana.

Samsung también mantiene presencia en el ranking gracias a sus modelos de gama media, especialmente los de la serie Galaxy A, que continúan funcionando muy bien en mercados donde el precio sigue siendo un factor decisivo. Su estrategia es distinta a la de Apple: más variedad de modelos y una oferta más amplia para cubrir distintos perfiles de usuario.

La batalla ya no se libra únicamente en las especificaciones técnicas. Cada vez pesan más la experiencia de uso, las actualizaciones, la cámara, la batería y la confianza en la marca.

Inteligencia artificial y vida útil: claves del crecimiento

Una de las razones que explican las ventas del iPhone 17 en 2026 está en la combinación de rendimiento, funciones de inteligencia artificial y soporte a largo plazo. Los usuarios ya no cambian de móvil con la misma frecuencia que hace unos años, por lo que buscan dispositivos capaces de rendir bien durante más tiempo.

Apple se beneficia de esa percepción. Sus iPhone suelen recibir actualizaciones durante años, conservan bien su valor de reventa y ofrecen una experiencia muy consistente entre hardware y software. Para muchos compradores, eso convierte a este dispositivo en una inversión más segura frente a otros modelos que pueden perder valor con mayor rapidez.

El resultado es un trimestre que refuerza la posición de Apple y confirma que el mercado premium sigue creciendo. Los fabricantes que quieran competir en esa franja tendrán que ofrecer algo más que potencia: necesitarán buenas actualizaciones, cámaras fiables, funciones de IA útiles y una experiencia que convenza durante varios años.