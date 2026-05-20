El misil DF-5C, con un alcance de 20.000 km está cambiando el panorama militar mundial

China presentó el pasado mes de septiembre al mundo el misil más avanzado de su armamento militar: el DF-5C. Esta nueva evolución de los misiles DF-5 tiene un alcance de 20.000 kilómetros, lo que hace que pueda llegar a cualquier rincón del mundo. Esta joya de la corona del aparato de defensa de la República Popular de China ha provocado una gran incertidumbre a nivel mundial en los últimos meses. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el misil DF-5C.

Mientras el mundo pone el foco en la guerra de Irán con Estados Unidos e Israel desgastándose combatiendo con el régimen de los ayatolás, en China siguen trabajando poco a poco para convertirse en la primera potencia militar del mundo. En el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, celebrado hace unos meses, el ejército chino sacó músculo exhibiendo la joya de la corona de su armamento militar: el misil DF-5C.

La última creación de la familia de los misiles DF-5 es un misil balístico nuclear de alcance internacional que tiene un alcance de 20.000 kilómetros y que puede llegar a cualquier parte del mundo. Por ello, desde China quisieron imponer respeto al resto del mundo exhibiendo todo su arsenal en el gran desfile militar que tuvo lugar el pasado mes de septiembre y en el que se pudieron ver por televisión las siglas DF-5C en varios de sus misiles.

🇨🇳 #AHORA | Gran desfile militar: El misil nuclear intercontinental estratégico DF-5 de China, que tiene un alcance de ataque capaz de cubrir todo el planeta. pic.twitter.com/RILquGhY4N — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 3, 2025

Así es el misil DF-5C de China

El nuevo misil Dongfeng DF-5C es hijo, o nieto, del DF-5 que comenzó a desarrollarse en China en 1966, y que está considerado como el «primer misil balístico intercontinental estratégico de China». Esta nueva evolución tiene mayor alcance que sus predecesores, ya que puede alcanzar hasta los 20.000 kilómetros, que le dan capacidad para llegar a todas las partes del mundo.

Además, este DF-5C puede portar 10 cabezas nucleares subguiadas MIRV, que se separan en pleno vuelo y viajan de forma indiferente hacia los diferentes objetivos. Esto hace que sea altamente difícil interceptar estos misiles, por lo que hace que este DF-5C sea una de las joyas de la corona del aparato militar chino y de alta importancia en caso de una guerra mundial a gran escala. La velocidad máxima que pueden alcanzar es de Mach 22, que son alrededor de 26.000 km/h.

Una novedad importante con el DF-5C tiene que ver con su capacidad para repostar de una forma rápida debido a que el combustible está sellado al misil. Esto hace que no haya que esperar entre media hora y una hora para poder utilizar este aparato, como sucede con sus predecesores. Después de que el gobierno chino los sacara a pasear hace unos meses, estos misiles volvieron a los lugares subterráneos fortificados donde permanecen escondidos por motivos de seguridad.

China comenzó a probar esta última variante en el año 2017 y en 2025 fue la presentación oficial de la joya de la corona del aparato militar de un país que quiso sacar músculo y meter miedo con un misil balístico nuclear de alcance internacional que tiene la capacidad de llegar a todas las partes del mundo.