Los arqueólogos no dan crédito: descubren un fragmento de la ‘Iliada’ enterrado con una momia de Egipto

Un equipo de arqueólogos ha halladoo una momia de unos 2.000 años de antigüedad con un fragmento de papiro de la «Ilíada» sellado dentro de un paquete de arcilla colocado fuera de sus envolturas. Se trata de la primera evidencia de una obra literaria utilizada con una función tanto práctica como espiritual en el proceso de momificación en el antiguo Egipto. Este hallazgo sugiere que, para un egipcio de la época romana, la «Ilíada» (especialmente algunos pasajes del «Catálogo de las Naves» del Libro 2) podía servir como guía simbólica para el viaje hacia el más allá.

«El hallazgo es increíblemente significativo, sobre todo por el descubrimiento de un papiro con texto literario griego en su contexto original», comentó Foy Scalf, egiptólogo de la Universidad de Chicago. «Tenemos pruebas de que tales textos literarios griegos podían utilizarse como amuletos mágicos y de que Homero se citaba con frecuencia en tales amuletos, así como en los grandes manuales conocidos ahora como «Los papiros greco-egipcios». El nuevo hallazgo apoya directamente ese conocimiento indirecto».

Hallazgo de un fragmento de la ‘Ilíada’ en una momia egipcia

La momia, perteneciente a un varón no vinculado a la realeza, fue hallada por la Misión Arqueológica Mixta de la Universidad de Barcelona en el yacimiento funerario de Oxirrinco, dentro de un proyecto dirigido por Ignasi-Xavier Adiego, del Instituto Universitario del Próximo Oriente Antiguo. El estudio fue coordinado por Leah Mascia, investigadora especializada en cultura escrita del Egipto grecorromano y del periodo tardío en la Universidad Libre de Berlín, junto con un equipo interdisciplinar.

Durante la campaña, que se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2025, el equipo descubrió una momia de la época romana en la tumba 65 del sector 22 que presentaba un elemento inusual: un papiro colocado sobre el abdomen como parte del ritual de embalsamamiento. En campañas anteriores, la Misión Arqueológica de Oxirrinco ya había documentado papiros escritos en griego en posiciones similares, pero todos contenían textos mágicos o rituales. Un texto literario como la «Ilíada» nunca se había encontrado antes en este contexto.

Debido al delicado estado del papiro hallado en la momia, muy deteriorado, fue necesaria la intervención de la conservadora Margalida Munar, mientras que Adiego, experto en lengua caria, colaboró en el análisis lingüístico del texto. La combinación de sus conocimientos permitió reconstruir e interpretar el documento.

El paquete fragmentario de papiro contiene un pasaje de la «Ilíada», con unos 2.800 años de antigüedad, que actúa como un inventario detallado de la flota del ejército aqueo y de sus distintos orígenes regionales. En él se describen las fuerzas reunidas para la guerra contra Troya con el objetivo de recuperar a Helena. El texto menciona a varios comandantes concretos, como Guneo, que lideró «desde Cifo, dos y veinte naves», y Tlepólemo, un «Heráclida» que aportó nueve naves procedentes de Rodas.

Ignasi-Xavier Adiego, profesor del Departamento de Lenguas Clásicas de la Universidad de Barcelona, explica: «No es la primera vez que encontramos papiros griegos, empaquetados, sellados e incorporados al proceso de momificación, pero hasta ahora su contenido era principalmente mágico. Además, cabe destacar que, desde finales del siglo XIX, se ha descubierto una gran cantidad de papiros en Oxirrinco, incluyendo textos literarios griegos de gran importancia, pero la verdadera novedad reside en el hallazgo de un papiro literario en un contexto funerario».

El hallazgo tuvo lugar en la necrópolis de Al Bahnasa, el yacimiento egipcio identificado con la antigua Oxirrinco, una de las ciudades más importantes del Egipto grecorromano, situada a unos 190 kilómetros al sur de El Cairo, junto al brazo del Nilo conocido como Bahr Yussef. La excavación reveló un complejo funerario compuesto por tres cámaras de piedra caliza en las que se hallaron momias de la época romana y sarcófagos de madera decorados, muchos de ellos muy deteriorados debido a saqueos anteriores.

‘Catálogo de las Naves’

El «Catálogo de las Naves» es un pasaje literario que aparece en el Libro 2 la «Ilíada» de Homero. En él se realiza una enumeración detallada de los contingentes de naves pertenecientes a la coalición aquea que participó en la expedición militar contra la ciudad de Troya. La estructura del pasaje se organiza en tres elementos principales: el nombre de la región y sus ciudades más importantes que aportan tropas, los caudillos o líderes militares de cada zona, y el número de naves enviadas a la guerra. En conjunto, se describen veintinueve contingentes, con un total de 1186 naves.

Entre los principales grupos se encuentra el de Beocia, liderado por varios caudillos como Peneleo, Leito o Arcesilao, con ciudades como Hiria, Áulide o Tebas, aportando cincuenta naves. Orcómeno contribuye con treinta naves bajo Ascálafo y Yálmeno, mientras que Fócide envía cuarenta naves dirigidas por Esquedio y Epístrofo. Lócrida también aporta cuarenta naves bajo el mando de Áyax el Menor. Mientras, Eubea participa con cuarenta naves lideradas por Elefénor, procedentes de ciudades como Calcis y Eretria. Ática, bajo Menesteo, contribuye con cincuenta naves desde Atenas, mientras que el Golfo Sarónico, bajo Áyax el Grande, aporta doce naves desde Salamina.