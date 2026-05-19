Iglesia de la Cienciología en Madrid: historia, ubicación y qué hay dentro de este polémico edificio

Está situado en el centro de la capital de España. Para muchos madrileños es simplemente “el edificio de la Cienciología”. Otros ni siquiera saben exactamente qué hay dentro. Algunos lo asocian con Tom Cruise, celebridades y documentales incómodos. Otros con una religión reconocida legalmente en España. Y luego está quien lo mira con una mezcla de curiosidad y desconfianza.

La realidad, como suele pasar, es más compleja.

¿Dónde se ubica la sede?

La dirección de la sede es la calle Santa Catalina, 7, en el distrito Centro de Madrid, una zona muy transitada y de mucho turismo. La propia organización identifica esta dirección como su iglesia nacional en España.

Es una ubicación llamativa por una razón sencilla: no hablamos de una periferia discreta ni de un complejo apartado. Está en un entorno histórico, entre calles cargadas de vida cultural, restaurantes, hoteles y edificios clásicos madrileños.

Eso ya dice bastante sobre la estrategia de visibilidad, no es un lugar escondido.

La historia del edificio

Aquí hay un detalle interesante que suele generar confusión. El inmueble no fue construido originalmente para la Cienciología.

Según datos de arquitectos vinculados a la rehabilitación del proyecto, el edificio fue adaptado para convertirse en sede religiosa tras una importante transformación arquitectónica. Distintas crónicas periodísticas han descrito el inmueble como una antigua construcción histórica reconvertida para este uso, incluyendo referencias a su pasado como convento o edificio residencial según las fuentes consultadas.

Lo que sí está claro es que la organización apostó fuerte por el proyecto. La propia Cienciología sitúa la inauguración oficial del edificio en septiembre de 2004, presentándolo como su iglesia nacional en España.

No fue una apertura discreta. Según su versión oficial, asistieron miles de personas al acto inaugural. Naturalmente, ese tipo de cifras provienen de la propia organización, así que conviene leerlas con cierta distancia crítica.

Aun así, el mensaje era evidente: querían una sede visible, representativa y simbólica en Madrid.

La historia de la Cienciología en España

Para entender el edificio hay que mirar un poco más atrás. La Cienciología, fundada por L. Ron Hubbard en Estados Unidos en los años cincuenta, tuvo una relación complicada con España durante bastante tiempo.

Hubo procesos judiciales, disputas sobre reconocimiento legal y un debate público intenso sobre su naturaleza religiosa. En el año 2007 la justicia española concedió a la Iglesia de la Cienciología que se inscribiera en el Registro de Entidades Religiosas en España.

Eso no eliminó la polémica, pero sí cambió su encaje jurídico. Desde entonces, en España opera con reconocimiento legal como entidad religiosa.

Ese matiz importa, especialmente cuando se habla del edificio de Madrid. Porque no es simplemente una oficina corporativa o un centro privado de cursos; formalmente es la sede nacional de una organización religiosa reconocida.

¿Cómo es el edificio por dentro?

Aquí es donde entra la curiosidad de mucha gente, porque desde fuera no resulta especialmente revelador. Según la información pública difundida por la propia organización, el edificio incluye varias áreas diferenciadas pensadas tanto para miembros como para visitantes.

Entre ellas tiene recepción principal, centro de información pública, salas audiovisuales, librería, espacios para servicios religiosos, áreas administrativas, salas de formación, espacios para auditoría (la práctica característica de Scientology).

Dentro de la doctrina de la Cienciología, la auditoría es un proceso de acompañamiento espiritual basado en entrevistas estructuradas y uso de dispositivos como el conocido E-meter, un aparato asociado históricamente a sus prácticas.

El centro de información pública es probablemente la zona más abierta al visitante ocasional. La propia organización invita a realizar visitas guiadas gratuitas y recorrer exposiciones multimedia sobre su filosofía, historia y programas sociales.

Es decir: no funciona exactamente como una iglesia tradicional española al estilo parroquial.

¿Puede entrar cualquiera?

En teoría, sí. La organización comunica públicamente que cualquier persona puede acceder al centro de información para conocer sus actividades. Otra cuestión es hasta qué punto alguien quiere hacerlo o con qué expectativas entra.

Porque la Cienciología no es precisamente una entidad neutral en percepción pública. Muchos visitantes entran por simple curiosidad, otros directamente prefieren evitar cualquier interacción.

En testimonios periodísticos recogidos durante años, una escena recurrente es la entrega de folletos o invitaciones para entrar a ver vídeos informativos.

¿Por qué genera tanta polémica?

Aquí conviene separar hechos de opinión. La polémica alrededor de la Cienciología no nace por el edificio madrileño en sí, sino por la trayectoria global de la organización.

Entre los puntos que alimentan controversia internacional: acusaciones de prácticas coercitivas por ex miembros, críticas sobre presión económica interna, disputas judiciales en distintos países, cuestionamientos sobre transparencia, debates sobre si debe considerarse religión o estructura empresarial.

La organización rechaza esas acusaciones y defiende su legitimidad religiosa. Legalmente, la situación cambia mucho según el país. En España, como hemos visto, tiene reconocimiento religioso formal.

Arquitectura y presencia urbana

Desde el punto de vista urbano, el edificio está bien integrado en el paisaje clásico del centro madrileño. No parece un complejo futurista ni una construcción diseñada para romper con el entorno.

De hecho, probablemente muchas personas hayan pasado delante sin identificarlo correctamente. Lo llamativo es más el simbolismo que la arquitectura.

Porque situar la sede nacional en una de las zonas más representativas de Madrid transmite una idea clara de institucionalidad. Y eso, tratándose de una organización que históricamente ha buscado legitimidad pública, no parece casual.

El centro de Dianética cercano

Muy cerca de esta sede existe también Centro de Información de Dianética y Scientology – Cienciología, otro espacio vinculado a la organización en Madrid.

No es exactamente el mismo edificio ni cumple idéntica función, pero forma parte del ecosistema de presencia pública de Scientology en la ciudad.

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¿Qué es la cienciología?