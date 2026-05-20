El megayate inspirado en Star Wars que parece una nave espacial

El espectacular megayate inspirado en Star Wars

Lo primero que llama la atención de Star es su estructura trimarán, es decir, un sistema de tres cascos que se aleja de la configuración tradicional de los grandes yates de lujo. El casco principal queda acompañado por dos estructuras laterales flotantes conectadas mediante puentes ultraligeros de aluminio, creando una estética agresiva y extremadamente futurista, al puro estilo Star Wars.

La embarcación mide más de 104 metros de eslora y supera los 57 metros de manga, unas dimensiones colosales que convierten este concepto en una auténtica obra de ingeniería naval. Pero más allá de las cifras, lo verdaderamente impactante es su apariencia. Sus líneas afiladas, las plataformas laterales y la forma triangular del conjunto recuerdan inevitablemente a las naves espaciales de la saga galáctica.

El propio diseñador reconoce que el proyecto toma inspiración del Ala-Y y de la Naboo Royal Starship, dos de las naves más reconocibles del universo cinematográfico de Star Wars.

El lujo del futuro ya no quiere parecer clásico

Durante décadas, el mundo de los superyates ha estado dominado por una estética muy concreta: cubiertas infinitas, interiores palaciegos y líneas elegantes pero conservadoras. Sin embargo, los nuevos ultrarricos parecen buscar algo distinto. Ya no basta con el lujo silencioso; ahora importa también el impacto visual, la singularidad y la capacidad de convertir una embarcación en una pieza artística.

En ese contexto, Star encaja perfectamente dentro de una nueva generación de megayates que parecen concebidos más como iconos culturales que como simples barcos. El auge de diseños inspirados en el cine, la exploración espacial o incluso los videojuegos refleja un cambio claro en la industria.

Ventanales gigantes y vistas de 360 grados

Otro de los elementos más llamativos del concepto son sus enormes superficies acristaladas. El diseñador ha imaginado una estructura prácticamente abierta al exterior, donde los pasajeros puedan disfrutar de vistas panorámicas constantes del mar.

La sensación visual recuerda más a un observatorio futurista que a un yate convencional. La luz natural invade todos los espacios y refuerza esa idea de nave espacial flotante.

Aunque todavía se trata únicamente de un concepto y no existe una versión construida, el proyecto contempla capacidad para 20 invitados y una tripulación de 35 personas. Todo ello acompañado por interiores que seguirían una línea minimalista y tecnológica, muy alejada del exceso ornamental que suele dominar el sector.

Ingeniería híbrida y navegación eficiente

Más allá de la espectacularidad estética, Star también introduce una idea interesante desde el punto de vista técnico. El diseño contempla un sistema de propulsión híbrido diésel-eléctrico, pensado para ofrecer una navegación más eficiente y reducir parcialmente el impacto medioambiental.

El objetivo sería alcanzar una velocidad de crucero de 15 nudos, suficiente para desplazamientos largos manteniendo una experiencia de navegación cómoda y silenciosa. En un momento en el que la sostenibilidad comienza a convertirse en una preocupación real dentro de la industria náutica de lujo, muchos diseñadores intentan incorporar soluciones híbridas o eléctricas a sus proyectos.

La contradicción resulta inevitable: hablamos de embarcaciones gigantescas concebidas para multimillonarios, pero incluso este sector empieza a sentir la presión de reinventarse bajo parámetros más eficientes.

De concepto viral a fenómeno del diseño náutico

Aunque Star no ha sido construido, las imágenes del proyecto han conseguido convertirse en un fenómeno viral entre aficionados al diseño, la náutica y la ciencia ficción. Parte de su éxito reside precisamente en esa mezcla entre fantasía cinematográfica y lujo extremo.

El concepto incluso obtuvo la medalla de bronce en los premios A’ Design Award and Competition, uno de los certámenes internacionales más reconocidos dentro del ámbito del diseño industrial y arquitectónico.

Además, llega en un momento en el que los superyates viven una auténtica edad dorada. Grandes fortunas tecnológicas, empresarios y magnates buscan constantemente embarcaciones más exclusivas, más largas y más llamativas. Ahí están ejemplos recientes como Koru, el gigantesco velero de Jeff Bezos, o los nuevos proyectos flotantes impulsados por cadenas hoteleras de lujo.

Sin embargo, pocos proyectos consiguen algo tan difícil como generar conversación incluso antes de existir. Star lo ha logrado gracias a una idea muy simple pero tremendamente efectiva: convertir el sueño de navegar en una experiencia digna de una galaxia muy, muy lejana.