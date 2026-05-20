El megayate futurista basado en Star Wars: 104 metros de eslora y capacidad para 55 personas
El megayate inspirado en Star Wars que parece una nave espacial
El impresionante yate galáctico que revoluciona el lujo en el mar
Hay diseños náuticos que buscan impresionar y otros que directamente parecen desafiar la lógica. El concepto Star pertenece claramente a esta segunda categoría. Inspirado en el universo de Star Wars, este espectacular megayate de tres cascos rompe con cualquier idea clásica asociada al lujo marítimo y transforma el mar en un escenario casi de ciencia ficción. Su silueta recuerda más a una nave imperial que a una embarcación convencional, y precisamente ahí reside gran parte de su magnetismo. Concebido por el diseñador Yeojin Jung, el proyecto mezcla arquitectura naval futurista, ingeniería extrema y referencias visuales al imaginario creado por George Lucas. El resultado es una pieza tan extravagante como fascinante, pensada para multimillonarios que no sólo quieren navegar, sino hacerlo dejando una estela imposible de ignorar.