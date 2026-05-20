Cuidado con lo que autorizas: los permisos de app en tu móvil que nunca deberías conceder

Cada vez que instalas una aplicación nueva, el móvil te pregunta si quieres darle acceso a tu cámara, tus contactos, tu ubicación o tu micrófono. La mayoría de usuarios pulsa «aceptar» sin pensarlo dos veces. Es un error que puede tener consecuencias serias. Una app con los permisos equivocados puede espiarte, robar tus datos, acceder a tus contraseñas o vender tu información a terceros sin que te enteres. Saber qué permisos de app en tu móvil son legítimos y cuáles son una señal de alarma es una de las cosas más útiles que puedes hacer por tu seguridad digital.

Los permisos de app en tu móvil que deberían encenderte todas las alarmas

El permiso más peligroso que existe es el acceso al micrófono en aplicaciones que no tienen ninguna razón para escucharte. Una app de linterna, una calculadora o un editor de fotos no necesitan tu micrófono bajo ningún concepto. Si lo piden, hay que negarlo y plantearse seriamente desinstalar la app. Lo mismo ocurre con la cámara, solo deberían tener acceso a ella apps de fotografía, videollamadas o lectura de códigos QR.

El acceso a los contactos es otro permiso que se concede demasiado alegremente. Cuando una app accede a tu agenda, no solo obtiene tu información, sino la de todas las personas que tienes guardadas, que nunca han aceptado nada. Redes sociales, apps de mensajería y algunos juegos piden este permiso de forma rutinaria y lo usan para construir redes de perfiles con fines publicitarios.

La ubicación merece especial atención porque tiene dos niveles: mientras usas la app y en todo momento, incluso con la app cerrada. El segundo nivel es el que hay que evitar salvo en casos muy concretos como Google Maps o una app de transporte. Una app de recetas, de noticias o de edición de texto no tiene ninguna necesidad de saber dónde estás en tiempo real.

El acceso al almacenamiento es otro permiso que se pide con demasiada frecuencia: da a la app acceso a todas tus fotos, documentos y archivos descargados. Solo deberías concederlo a apps que genuinamente necesiten leer o guardar archivos en tu dispositivo.

Hay dos permisos menos conocidos pero especialmente sensibles. El primero es el acceso a los SMS, una app que puede leer tus mensajes tiene acceso a los códigos de verificación de dos pasos de tu banco, tu email y tus redes sociales, lo que la convierte en una herramienta perfecta para el robo de cuentas.

El segundo es la opción de «superponerse sobre otras apps», que permite a una aplicación mostrar ventanas encima de lo que estás haciendo, incluyendo pantallas de inicio de sesión falsas diseñadas para robarte contraseñas.

Cómo revisar y revocar los permisos ahora mismo

Puedes revisar y corregir todos los permisos que has concedido hasta ahora en pocos minutos. En Android, ve a Ajustes → Aplicaciones, selecciona cualquier app y entra en Permisos para ver exactamente a qué tiene acceso y revocarlo con un toque. También puedes hacerlo al revés: ve a Ajustes → Privacidad → Gestor de permisos y verás, agrupadas por tipo, todas las apps que tienen acceso a tu cámara, micrófono, ubicación o contactos.

En iPhone el proceso es igual de sencillo. Ve a Ajustes, desplázate hasta la app que quieras revisar y verás todos sus permisos activos. La regla general es simple, si no entiendes por qué una app necesita un permiso determinado, niégalo. Las apps legítimas funcionan perfectamente con los permisos justos, y las que insisten en pedir accesos que no necesitan no merecen estar en tu móvil.