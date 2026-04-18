Los mejores programas gratis para sustituir software de pago en 2026

Los programas gratis para sustituir software de pago ya no son una opción menor para quien solo quiere salir del paso. En 2026 hay alternativas plenamente válidas para ofimática, edición de imagen, vídeo, audio, streaming, correo e incluso 3D. La diferencia está en elegir bien y no prometer más de lo que ofrecen, algunas reemplazan casi por completo a herramientas comerciales en un uso normal, mientras que otras se quedan algo más cortas en flujos muy específicos o profesionales. Por eso conviene centrarse en programas vivos, con desarrollo activo y descarga oficial clara.

Ofimática y correo: dos cambios que merecen la pena

Para sustituir una suite ofimática de pago, LibreOffice sigue siendo la referencia más clara. Su página oficial mantiene versiones actuales para Windows, macOS y Linux, y la versión estable disponible ahora mismo es LibreOffice 26.2.2. Para redactar documentos, montar presentaciones o trabajar con hojas de cálculo sin depender de una suscripción, sigue siendo una de las opciones más sensatas.

Si lo que quieres es dejar atrás un cliente de correo de pago, Thunderbird continúa siendo una alternativa muy recomendable. Su web oficial lo presenta como una aplicación de correo, calendario y contactos para Windows, Linux y macOS, y la página de descarga insiste en que los instaladores están mantenidos y distribuidos por el propio proyecto. Para un usuario generalista, eso significa una herramienta madura, gratuita y con actualizaciones vigentes.

Foto, ilustración y diseño: no conviene meter todo en el mismo saco

En imagen, mucha gente busca “un Photoshop gratis”, pero la realidad es que conviene separar usos. GIMP sigue siendo la alternativa más lógica para edición fotográfica general, capas, recortes, ajustes y retoque. Además, el proyecto mantiene actividad muy reciente y su versión 3.2 ya está en marcha, con GIMP 3.2.2 publicado a finales de marzo. Para edición de imagen pura, sigue siendo una recomendación seria.

Ahora bien, si el lector quiere dibujar, pintar o ilustrar, Krita encaja mejor que GIMP. La propia web de Krita lo define como un programa profesional, gratuito y de código abierto orientado a pintura digital, y su página de descarga muestra Krita 5.3.1 como versión actual para escritorio, con una corrección 5.3.1.1 específica para Android publicada después. Traducido a un lenguaje más práctico: GIMP para editar; Krita para ilustrar.

Para diseño vectorial, logos e iconos, Inkscape sigue siendo la alternativa gratuita más seria a Illustrator para muchos usuarios. El equipo de Inkscape anunció la salida de la versión 1.4.3 a finales de 2025 y la sigue señalando como descarga oficial para Windows, macOS y Linux. No es el programa más inmediato para un principiante, pero sí uno de los más útiles si trabajas con SVG y gráficos escalables.

Vídeo y audio: aquí el nivel gratis sigue siendo altísimo

Si hablamos de vídeo, DaVinci Resolve continúa siendo uno de los casos más llamativos. Blackmagic mantiene una versión gratuita de DaVinci Resolve desde su página oficial y sigue defendiendo esa edición como puerta de entrada a las mismas herramientas base que usa una parte del sector profesional. El matiz importante, para no exagerar, es que la propia compañía diferencia claramente entre la versión gratuita y Studio. Además, Blackmagic acaba de anunciar DaVinci Resolve 21 en beta pública, así que conviene no presentarlo como una versión estable cerrada cuando todavía está en esa fase.

En audio, Audacity sigue siendo una apuesta segura para grabar, recortar, limpiar y exportar sonido sin pagar licencias. Su sitio oficial lo mantiene como editor y grabador multipista gratuito y de código abierto, y a día de hoy muestra Audacity 3.7.7 como descarga actual. Para podcast, voz en off, cortes rápidos o edición básica y media, sigue siendo de lo más útil que puedes instalar gratis.

Grabar pantalla, emitir y trabajar en 3D sin pagar

Para capturar pantalla, grabar tutoriales o retransmitir en directo, OBS Studio sigue siendo un fijo. La web oficial mantiene la versión 32.1.1, publicada el 2 de abril, con soporte para Windows 10 y 11, macOS 12 o superior y Linux. Lo importante para el lector no es solo que sea gratis, sino que no se limita a grabar: permite escenas, múltiples fuentes, filtros y un nivel de control que muchos programas de pago más simples ni se acercan a ofrecer.

Y si el trabajo entra en 3D, Blender sigue jugando en otra liga dentro del software gratuito. Su página oficial ofrece Blender 5.1.1 como descarga actual, publicada el 14 de abril. No es un programa casual, pero sí una herramienta completa para modelado, animación, render, composición y otras tareas que antes obligaban a mirar software mucho más caro.

Cuáles sí merecen la pena de verdad

Si tuviera que resumirlo de forma útil, la propuesta sería esta: LibreOffice para ofimática, Thunderbird para correo y calendario, GIMP para edición de imagen, Krita para ilustración, Inkscape para vectorial, DaVinci Resolve para vídeo, Audacity para audio, OBS Studio para grabación y streaming, y Blender para 3D. No todos sustituyen al 100% a sus equivalentes de pago en cualquier escenario, pero sí cubren gran parte de las necesidades reales de la mayoría de usuarios sin obligarles a pasar por caja. Hay suficientes programas gratis para sustituir software de pago que hacen su papel perfectamente.