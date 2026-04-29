El Kindle Colorsoft se pone en modo noche: Amazon prepara una actualización muy esperada

El Kindle Colorsoft va a recibir una de las funciones más esperadas por sus usuarios: el modo oscuro en todo el sistema. Amazon comenzará a desplegar en las próximas semanas una actualización que permitirá cambiar entre modo claro y modo oscuro no sólo durante la lectura, sino también en pantallas principales del dispositivo como Inicio, Biblioteca y Ajustes.

Hasta ahora, la experiencia en Kindle Colorsoft era más limitada en este apartado. Los lectores podían recurrir a opciones similares dentro de determinados contenidos compatibles, como el cambio de color de página, pero no existía un modo oscuro extendido a toda la interfaz. Con esta actualización, la lectura nocturna y el uso del dispositivo en entornos con poca luz deberían resultar más cómodos.

La novedad se podrá activar desde el menú de Acciones rápidas. Para acceder, basta con deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y seleccionar la opción de Modo oscuro cuando esté disponible. Al tratarse de un despliegue progresivo, no todos los usuarios verán la función al mismo tiempo, por lo que será necesario tener el dispositivo actualizado y esperar a que la nueva versión llegue a cada equipo compatible.

El modo oscuro llega a más pantallas del dispositivo

La actualización permite aplicar el modo oscuro a las pantallas de Inicio, Biblioteca y Ajustes. También se podrá utilizar en el fondo de contenidos de lectura compatibles, incluidos libros y documentos PDF. Este punto es importante, porque no todos los formatos o documentos se comportan igual en Kindle, especialmente cuando hablamos de archivos importados o contenidos con diseño propio.

La mejora no cambia la naturaleza de la pantalla de tinta electrónica a color de este dispositivo, pero sí puede hacer que el dispositivo resulte más agradable en usos concretos. El modo oscuro reduce el predominio visual del fondo claro y facilita una interfaz más coherente para quienes suelen leer de noche, en la cama o en espacios con poca iluminación.

Además, Amazon permitirá alternar entre el modo claro y el modo oscuro en distintas partes del sistema. Esta flexibilidad evita que el usuario tenga que utilizar un único ajuste para todo el dispositivo si prefiere mantener determinadas zonas con fondo claro y otras con fondo oscuro.

Kindle Scribe añade formas inteligentes para tomar notas

Junto a la actualización de Kindle Colorsoft, Amazon también incorpora una función reciente para Kindle Scribe pensada para quienes utilizan el dispositivo como cuaderno digital. La novedad permite añadir líneas, flechas, círculos, triángulos y rectángulos directamente desde la barra de herramientas.

La función está diseñada para crear notas más limpias y ordenadas sin tener que dibujar cada forma con precisión manual. Además, Kindle Scribe incluye la opción de mantener pulsado para ajustar. Con este sistema, el usuario puede dibujar una forma a mano alzada y el dispositivo la convierte automáticamente en una figura más precisa.

En la práctica, esto puede resultar útil para esquemas, mapas de ideas, resúmenes, diagramas sencillos o anotaciones en reuniones y clases. La idea es mantener la naturalidad de escribir con lápiz digital, pero con un acabado más limpio y cercano al de una herramienta de dibujo.

Una actualización útil, aunque no para todos los Kindle

Estas novedades llegarán mediante una actualización de software para dispositivos Kindle compatibles. Por tanto, no debe interpretarse como una función nueva para todos los modelos Kindle existentes. El modo oscuro completo está orientado a la familia Kindle Colorsoft, mientras que las nuevas formas inteligentes corresponden a dispositivos Kindle Scribe compatibles.

No es una actualización llamativa por hardware, pero sí una de esas mejoras que pueden notarse en el uso diario. En un lector electrónico, pequeñas funciones como el modo oscuro completo o el ajuste automático de formas pueden marcar diferencia, sobre todo cuando el dispositivo se utiliza durante muchas horas.